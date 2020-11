Dobrovoľníci priznali, ako sa cítili po očkovaní na koronavírus: Od ťažkej opice po horúčky

Dobrovoľníci, ktorí sa zúčastnili pokusu s vakcínou Pfizer proti Covid-19, prezradili, aké mali vedľajšie účinky.

Uviedli, že trpeli silnými bolesťami hlavy, horúčkou a bolesťami svalov. Informácie priniesol portál Daily Mail. Jedna dobrovoľníčka (45) uviedla, že jej prvá dávka spôsobila vedľajšie účinky podobné chrípkovej injekcii, a že príznaky boli po druhom vpichu ešte závažnejšie. Dobrovoľník Glenn Deshields (44) uviedol, že vďaka vakcíne Pfizer sa cítil ako po opici, ale príznaky sa rýchlo zmiernili.

Viac ako 43 500 ľudí v šiestich krajinách sveta sa zúčastnilo na štúdiách tretej fázy farmaceutického giganta pri hľadaní účinnej vakcíny proti ochoreniu Covid-19. A výsledky naznačovali, že očkovacia látka bola z 90% účinná, čo vzbudzovalo nádej, že sa život na jar vráti do normálu.

Carrie, publicistka z Missouri, ktorá nechcela uviesť priezvisko, uviedla, že prvú injekciu dostala v septembri a druhú minulý mesiac. Spočiatku ju trápili bolesti hlavy, horúčky a bolesti celého tela, porovnateľné s chrípkou. Po druhej dávke vakcíny sa príznaky ešte zhoršili.

Publicistka povedala, že sa zaregistrovala ako dobrovoľníčka, pretože cítila, že je to jej občianska povinnosť. Keď jej oznámili, že vakcinácia bola úspešná, bola veľmi hrdá. „Je toľko ľudí, ktorí to sa nakazili koronavírusom a trpeli. Hnacím motorom je pre mňa myšlienka, že by sme mohli urobiť niečo, čo by ľuďom zachránilo životy. Aby netrpeli, nestratili členov rodiny, a aby sme sa čo najskôr mohli vrátiť do normálu. Nechcem, aby bol niekto iný chorý," povedala.

Deshields, lobista z Texasu, uviedol, že vedľajšie účinky, ktoré sa u neho vyskytli pripomínali stav ako po ťažkej opici. Verí, že vakcínu dostal, pretože keď mal u lekárov test na protilátky, bol pozitívny.

Pokus prebiehal tak, že zúčastnení nevedeli, či vakcínu dostali alebo nie. V klinických štúdiách sa testovaná vakcína podáva iba asi polovici dobrovoľníkov, zatiaľ čo ostatným sa podáva injekcia roztoku, ktorý vakcínu neobsahuje. Vedci to robia, aby mohli porovnať, ako sú dve skupiny infikované vírusom vystavené riziku a aby zistili či vakcína skutočne zabrala.

Bryan (42), inžinier z Gruzínska, sa domnieva, že bol jedným z tých, ktorí vakcínu nedostali. Podľa jeho slov necítil nijakú imunitnú reakciu na injekcie a napriek dvom očkovaniam sa nakazil ochorením Covid-19 po tom, čo to jeho dcéra chytila ​​minulý mesiac. Odvtedy sa obaja uzdravili. „Účasť na tomto výskume je to najmenej, čo som mohol urobiť, aby som pomohol“, vyjadril sa Bryan. Povedal tiež, že v Amerike kvôli tomuto vírusu zbytočne trpí veľmi veľa ľudí.

Sir John Bell, profesor medicíny na Oxfordskej univerzite a člen pracovnej skupiny pre vakcíny na Downing Street, uviedol, že vedci vytvorili vakcínu, ktorá prekonala očakávania. Varoval však, že teraz je na ministroch, aby zabezpečili hladký priebeh schválenia a distribúciu vakcíny pre zraniteľné skupiny, ktorým najviac hrozí, že sa stanú obeťami Covid-19.

Vakcína Oxfordskej univerzity, ktorú vyrába a distribuuje farmaceutický gigant AstraZeneca z Cambridge, zverejní predbežné výsledky výskumu budúci týždeň.