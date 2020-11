Vie sa kto bude hrať, no nevie sa, kde sa bude hrať: Koronavírus ohrozil smelú víziu usporiadateľov EURA

Sedem mesiacov pred začiatkom futbalových ME sú kompletné všetky skupiny. Po barážovej tortúre sa tešia Slováci, ale aj Maďari, Severní Macedónci a aj Škóti.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii , ktorá sa nechystá vytratiť z našich životov. A tak sa začalo hovoriť aj o tom, že šampionát sa bude hrať v Rusku.

Toto rozhodnutie musí urobiť UEFA v dostatočnom predstihu. Zatiaľ stále platí, že EURO 2020 sa bude hrať 12. júna až 12. júla 2021 v trinástich mestách dvanástich krajín, hoci už zmenu vzhľadom na pandemickú situáciu pripúšťa stále viac odborníkov.

Zoznam účastníkov skompletizoval štvrtok 12. novembra, ktorý sa postaral o megaradosť nielen na Slovensku! Ešte viac postup oslavovalo Severné Macedónsko, kde zjavne neplatí nočný zákaz vychádzania... Obrovský smútok zavládol v Gruzínsku, ktoré pod vedením slovenského trénera Vladimíra Weissa na EURO nedosiahlo. „Všetci v Gruzínsku dúfali, ale nevyšlo to. Boli lepší. Moja práca sa tu skončila, ostávajú ešte dva zápasy Ligy národov. Je veľmi smutné skončiť takto,“ vyhlásil V. Weiss. Radosť ako my zažíva Maďarsko, aj Škótsko, ktoré sa na vrcholnom podujatí predstaví po 22 rokoch. „Škótsko prežíva veľmi ťažké časy pre koronavírusovú epidémiu a my sme hovorili pred zápasom, že máme šancu vykúzliť ľuďom úsmev na tvárach. Hádam sa nám to podarilo,“ povedal tréner škótskych futbalistov Steve Clarke.

Základné skupiny ME

A-skupina A (Rím, Baku):

Turecko, Taliansko, Wales, Švajčiarsko

B-skupina (Petrohrad, Kodaň):

Dánsko, Fínsko, Belgicko, Rusko

C-skupina (Amsterdam, Bukurešť):

Holandsko, Ukrajina, Rakúsko, Sev. Macedónsko

D-skupina (Londýn, Glasgow):

Anglicko, Chorvátsko, Škótsko, Česko

E-skupina (Bilbao, Dublin):

Španielsko, Švédsko, Poľsko, Slovensko

F-skupina (Mníchov, Budapešť):

Maďarsko, Portugalsko, Francúzsko, Nemecko

Program E-skupiny

14. júna - 18.00: Poľsko - Slovensko (Dublin)

21.00: Španielsko - Švédsko (Bilbao)

18. júna - 15.00: Švédsko - Slovensko (Dublin)

19. júna - 21.00: Španielsko - Poľsko (Bilbao)

23. júna - 18.00 Slovensko - Španielsko (Bilbao)

Švédsko - Poľsko (Dublin)

Finále baráže

Sev. Írsko - Slovensko 1:2 pp

Maďarsko - Island 2:1

Srbsko - Škótsko 1:1 pp

4:5 v rozstrele z 11 m

Gruzínsko - Sev. Macedónsko 0:1