Takto hodnotí postup na EURO bývalý reprezentačný brankár Ladislav Molnár: Rozbité mužstvo povstalo!

Myslel si, že je v inej dimenzii! Ladislav Molnár (60) čakal v Belfaste medzi Severným Írskom a Slovenskom vyrovnanú a nekompromisnú futbalovú bitku o miestenku na európsky šampionát.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Slováci ho na Ostrovoch milo prekvapili a ich postup na záverečný turnaj je zaslúžený.



Šance boli podľa neho fifty-fifty. Veril však, že si naša reprezentácia po Chorzowe a Luxemburgu vybojuje postup na vrcholné podujatie u súpera aj do tretice. „Toto mužstvo bolo úplne iné ako predtým. Inak sa prezentovalo na ihrisku, inak bolo mentálne nastavené. Bolo to vidieť od prvých minút. Chalanom som držal palce. Zápas som prežíval dosť nervózne. V 88. minúte nám všetkým zhorkla slina v ústach. Povedal som sil, že takto smoliarsky nepostúpiť by nebolo spravodlivé,“ priznal Molnár pre Nový Čas.

Mierne ho zaskočila pozmenená zostava, ktorú poslal tréner Štefan Tarkovič na trávnik Windsor Parku. V defenzíve a v útoku. „Hráči ukázali iný prístup. Nominácia stopéra Šatku bol prekvapujúci ťah. Pôsobil však dostatočne sebavedome, futbalovo a hlavne nezaostával v súbojoch. Hrali sme bez čistokrvného útočníka. Duda ním nie je, ale zvládol to veľmi dobre. Jeho odchod bolo cítiť. Prišiel však čerstvý Ďuriš, ktorý nakoniec rozhodol.“

Slováci pôsobili v Belfaste kompaktnejším dojmom. Hrali tímovo, s väčším nasadením a s dôrazom. Ich prejav sa blížil narýchlo nalinkovaným predstavám nového trénera. „Výmenou trénera išli všetci do rizika. Nik nemohol vedieť, čo to prinesie. Výhodou Tarkoviča bola znalosť hráčov. Vyše päť rokov viedol ich tréningy v reprezentácii. Vie o ich silných a slabých stránkach i čo na nich platí. Podarilo sa mu oživiť totálne rozbité mužstvo, ktoré v rozhodujúcej chvíli povstalo,“ tvrdí Molnár.

Tarkovič má zmluvu do konca novembra. Ešte ho čakajú dva zápasy v Lige národov – zajtra v Trnave so Škótskom a v stredu v Plzni proti Česku. Stane sa z dočasného kouča trvalý? „Za robotu, ktorú odviedol v tomto zápase, by bola najväčšia hlúposť a chyba špekulovať o novom trénerovi. Mužstvo ukázalo, na čo má schopnosti. Viacerí hráči však musia popracovať na zlepšení výkonov a zvýšení konkurencie. Túto reprezentáciu vedú skúsení ľudia, ktorí vedia, ako ju správne nasmerovať,“ dodal Molnár.



AKO VIDEL NIEKTORÝCH HRÁČOV?

Marek Rodák – Podal štandardný výkon. Musel byť neustále v strehu.

Tomáš Hubočan – Klobúk dolu. Bola to perfektná myšlienka zavolať ho.

Juraj Kucka – Bola to sila. Skvelý výkon, bol všade, dal gól.

Marek Hamšík – Mal veľmi ťažkú úlohu. Kým vládal, bol platný.

Stanislav Lobotka – Škoda pár zaváhaní. Prežíva obdobie plné zmien a musí sa s tým vyrovnať.

Patrik Hrošovský – Po striedaní dobre zapadol do rozbehnutého stroja.

Róbert Mak – Zaostal za očakávaním. Vidieť, že v klube málo hráva.

Albert Rusnák – Zdá sa, že stagnuje. Jeho klub má za sebou zlú sezónu.

FINÁLE BARÁŽE Sev. Írsko – Slovensko 1:2 pp

Polčas: 0:1. Góly: 88. Škriniar (vlastný) - 17. Kucka, 110. Ďuriš, rozhodoval Brych (Nem.), 1 060 divákov. Slovensko postúpilo na ME 2020 Sev. Írsko: Peacock-Farrell - Dallas, Cathcart (99. Flanagan), Evans, Lewis - McGinn (77. Lafferty), McNair (104. Ferguson), Davis, Saville (65. Thompson) - Magennis (77. Boyce), Washington (66. Whyte) Slovensko: Rodák - Pekarík, Šatka, Škriniar, Hubočan - Lobotka (65. Hrošovský) - Rusnák (118. Gyömbér), Kucka, Hamšík (106. Greguš), Mak (65. Ďuriš) - Duda (85. Mráz)