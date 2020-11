Marko Daňo podstúpil operáciu zápästia: Lekári zvažujú ďalší zákrok, stihne štart NHL?

V tomto roku si už určite nezahrá! Stredajší zápas Trenčína proti Popradu (3:6) skončil nešťastne pre útočníka Dukly Marka Daňa (25). Kmeňový hráč zámorského tímu Winnipeg Jets si zlomil kostičku na ľavom zápästí a už aj podstúpil operáciu.

Daňo si nepríjemné zranenie privodil už v prvej tretine spomínaného súboja počas presilovej hry Trenčína. Okamžite zo štadióna putoval do trenčianskej nemocnice na röntgenové vyšetrenie, kde už aj absolvoval operačný zákrok. „Mal som v ľavom zápästí menší úlomok kostičky, ktorý mi tlačil na nervovú sústavu v ruke, a momentálne sa už nachádzam v domácom liečení,“ povedal pre Nový Čas Marko, ktorý len pred pár dňami podpísal v zámorí nový ročný dvojcestný kontrakt s Winnipegom Jets. „Som rád, že budem pokračovať v kariére v NHL. Vo Winnipegu som už v minulosti pôsobil, viem, čo ma v tejto organizácii čaká, a teším sa na návrat do tohto klubu,“ povedal po podpise kontraktu Daňo.

Kedy sa však opäť vráti na súťažný ľad, je nateraz otázne, určite to však nebude v tomto kalendárnom roku. „Marko je po prvej operácii a lekári ešte zvažujú ďalší zákrok. Od toho bude závisieť aj dĺžka jeho liečby a návrat do tréningového procesu. Všetko by sa malo doriešiť v najbližších dňoch,“ doplnil Daňov hráčsky agent Peter Neveriš.