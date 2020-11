Slovenskí biskupi majú na komunitné testovanie svoj názor: Veľavravný odkaz premiérovi Matovičovi!

Biskupi sa oboznámili s podrobným manuálom na komunitné testovanie a skonštatovali, že jeho praktická uskutočniteľnosť je veľmi náročná, predovšetkým ak by mala byť ponechaná len na cirkev samotnú.

Pre TASR to uviedol hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara po štvrtkovom (12. 11.) online rokovaní biskupov v súvislosti s návrhom premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Ten zástupcom odvetví postihnutých pandémiou navrhol komunitné testovanie. "Premiérovi vyjadrili ochotu pomôcť, ale aj kapacitnú nemožnosť prevziať celú vec na plecia cirkvi. Predseda KBS večer telefonoval premiérovi záver rozhovoru biskupov," priblížil Kramara s tým, že ďalší vývoj ich následnej komunikácie zatiaľ nepozná.

Reštaurácie, fitnescentrá, plavárne, školy i cirkvi by sa mohli podieľať na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19. Za to by mohli za určitých dodatočných podmienok otvoriť svoje prevádzky. Uviedol to premiér po utorkovom (10. 11.) stretnutí so zástupcami najpostihnutejších odvetví.