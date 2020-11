Nešťastná dcéra Karla Gotta: Vyhadzov z práce! Sociálka odhalila jej prešľap

Dominika Gottová (47) odletela do Fínska, aby vyriešila odklad rozvodu s manželom Timom Tolkkim (54).

Vyhlásila totiž, že ho miluje a chce s ním napokon ostať. Prišla však rana, ktorú nečakala. Denník Aha! zistil, že dcéra Karla Gotta dostala výpoveď krátko pred koncom trojmesačnej skúšobnej doby. Dominika pracovala v lahôdkach v obchodnom dome v centre Prahy.

V čase, keď odišla do Fínska, bola na PN-ke, na ktorú nastúpila pred mesiacom kvôli silnému zápalu priedušiek. Lenže sociálka sa, keďže je mediálne známa, o Dominikinom odchode do Helsiniek dozvedela a čerpanie jej zastavila. ,,Musela som odísť, museli sme ísť na úrady! Akonáhle sa vrátim do Prahy, budem situáciu riešiť,“ napísala Aha! Smutná Dominika.

,,Som z toho úplne rozhodená! Čo mám robiť? Musela som podľa nariadenia úradu odletieť. Mám na to všetky doklady,“ vyjadrila sa. Denník Aha! Pripomína, že nájsť si nové zamestnanie nie je v čase zúriacej pandémie a zatvorených podnikov vôbec jednoduché.