Blondínka sa zaľúbila do neznámeho muža: Delili ich tisíce kilometrov, šialené, čo vymysleli

Slobodná mladá žena z Británie sa zaľúbila cez internet do muža, ktorý od nej žil tisíce kilometrov. Ich románik z obdobia lockdownu neveštil nič dobré, no všetko je dnes úplne inak!

Ako uvádza portál The Sun, Rosanna Wilson (32) z anglického mesta Torquay si v júli vytvorila vlog o tom, aký je život slobodnej tridsiatničky. Andrew Monck z Austrálie jej videá sledoval a rozhodol sa jej napísať. „Ak chceš aj pohľad 30-ročného muža, mohol by som ti pomôcť, pretože som teraz slobodný,“ napísal jej. Andrew si spočiatku myslel, že sa bude chcieť iba porozprávať. Rosanna videla v neznámom mužovi potenciál, a tak mu navrhla, aby bol jej hosťom v jednom z videí. Akonáhle sa uvideli zoči-voči cez videohovor, bolo to jasné. Láska na prvý pohľad!

„Stále sme sa rozprávali a rozprávali, a potom sme si povedali, že to je smiešne, pretože je každý na inej strane sveta. Dohodli sme sa, že sa dva dni nebudeme rozprávať. Vydržala som 24 hodí a poslala som mu správu,“ opisuje svoje pocity Rosanna, ktorá bola zaľúbená až po uši. „Som veľmi rád, že mi píšeš. Aj pre mňa to bolo veľmi ťažké,“ znela odpoveď od Andrewa. Po týždňoch flirtovania sa zaľúbenci dohodli, že budú tvoriť pár napriek tomu, že žijú na opačných stranách sveta. Cez videohovor chodili spolu na pláž, sledovali seriály a rozprávali sa dlhé hodiny.

„Nikdy som si nemyslela, že budem vo vzťahu na diaľku. Prekvapila som samu seba, ako sme to zvládli. Museli sme byť kreatívni, aby to fungovalo,“ vysvetlila Rosanna. Pár sa musel vysporiadať s časovým posunom, a tak si museli privstať, ak sa chceli pozhovárať. „Cez video ma zobral do prístavu v Sydney a sledovali sme spolu východ slnka a ja som urobila to isté pre neho," opisuje romantické chvíle Rosanna. V ich vzťahu nastal zvrat, Andrew sa k Rosanne nasťahuje. Teraz sa zaľúbenci majú po prvýkrát stretnúť na letisku a začať ich spoločný život ako skutočný pár.