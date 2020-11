Bizarný vzťah! Monica začala randiť so ženáčom, neskôr aj s jeho manželkou: Pikantné detaily zo spálne

Slobodná mamička 13-ročnej dcéry Monica Sandoval išla na rande s Gilbertom, s ktorým sa spoznala na zoznamke. Priznal sa jej, že je ženatý, avšak svoju manželku opustil. Užili si krásny večer v reštaurácii, všetko však bolo úplne inak.

Ako uvádza portál The Sun, Monica (34) sa do Gilberta (35) okamžite zaľúbila, avšak on sa jej po mesiaci priznal, že so svojou manželkou Giselle Gomez (30) stále žije. Prezradil jej, že jeho manželke vôbec neprekáža, že sa stretáva aj s inou ženou.

'My dream date turned out to be married, so now I live with him, his wife and their five kids' https://t.co/2mxrtckAk0 — The Sun (@TheSun) October 30, 2020

V živote manželov Gilberta a Giselle došlo k zlomu, keď ich najmladšiemu synovi Maxovi diagnostikovali rakovinu pečene tretieho štádia. Vtedy mal iba 5 mesiacov. Monica Giselle pomáhala so starostlivosťou o deti, zatiaľ čo Max podstupoval chemoterapiu. V tom však Monica prišla s neuveriteľnou správou. Čakala dieťa s Gilbertom! „Spočiatku som nevedela, ako to mám povedať Giselle. Prežívala veľmi ťažké obdobie, ale nakoniec to prijala,“ uviedla Monica.

Max vyhral nad zákernou rakovinou a Monica v marci v roku 2016 priviedla na svet Gilbertove dieťa Leon. Neuveriteľné sa stalo pravdou a trojica Monica, Giselle a Gilbert začali k sebe pociťovať city rozhodli sa pre polyamorný vzťah. „S Giselle sme boli spočiatku iba kamarátky, nič viac, ale neskôr som začala cítiť, že ma priťahuje a bolo tam veľa emócií. Začali sme sa sexuálne uspokojovať. Bolo to pre mňa po prvýkrát, ale bolo to vzrušujúce,“ priznala sa Monica.

Jej rodina však s ich netradičným vzťahom nesúhlasila, a tak ju vyhodili z domu. Manželia ju prichýlili k sebe. Gilbert a jeho dve verné partnerky sa nakoniec v decembri v roku 2016 presťahovali do amerického štátu Connecticut so svojimi piatimi deťmi Jayvon (14), Annou (13), Jacobom (12), Maxom (6) a Leon (4), aby začali život od začiatku.

„Keby mi niekto povedal, keď som bola slobodnou matkou, že skončím v polyamornom vzťahu, úprimne by som sa ich opýtala, čo to je polyamória. Ale teraz si neviem predstaviť, že by som mohla byť šťastnejšia. Všetci sa tak ľúbime,“ povedala šťastná Monica.

Trojica si strieda spoločnú posteľ a obe ženy majú oddelené spálne, takže si Gilbert môže vybrať, pri ktorej bude spať. Tvrdia, že práve ich bizarná situácia je ich tajomstvom dlhotrvajúceho vzťahu. „Každý sa pýta na sex a áno, sexujeme veľa, ale nepočítame to. Máme trojky a milujeme sa aj oddelene,“ vysvetlila Monica.

Monica priznáva, že každý sa ich hneď pýta na ich sexuálny vzťah, avšak ona zdôrazňuje, že sú ako väčšina ostatných manželských párov. Až na to, že sú traja. "Máme každodenné nezhody, ako každá iná rodina. Chceme dať svojim deťom príklad, že neexistuje pravidlo, ktoré by vás obmedzovalo milovať jednu osobu, keď je toľko lásky, ktorú môžete dať. Chceme, aby svet vedel, že láska nemá žiadne hranice,“ poznamenala Monica.