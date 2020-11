Osýpky stále strašia celý svet, situácia sa zhoršuje: Počet obetí vzrástol od roku 2016 o polovicu!

Na osýpky v minulom roku zomrelo zhruba 207 500 ľudí. V správe zverejnenej vo štvrtok o boji proti tomuto vírusovému ochorení to uviedli Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a americké Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Od roku 2016 vzrástol počet obetí osýpok o 50 percent.

"Boli to úmrtia, ktorým sa dalo zabrániť," uviedla k vlaňajším číslam odborníčka WHO Natasha Crowcroftová. Celkom vlani zdravotníci zaznamenali takmer 870 000 prípadov nákazy osýpkami. To je najviac od roku 1996. Obzvlášť postihnuté sú pritom krajiny v Afrike, ako napríklad Kongo či Madagaskar. Veľké epidémie osýpok zaznamenali ale vlani aj Gruzínsko, Kazachstan či Ukrajina.



Osýpky sú infekčné ochorenie, ktoré sa šíri kvapôčkami vzduchom, napríklad pri kašľaní. Začínajú horúčkou, kašľom, nádchou, svetloplachosťou a začervenaním očných spojiviek.



Do zavedenia vakcíny v roku 1963 zomrelo podľa WHO ročne na svete na osýpky 2,6 milióna ľudí. Pred nakazením osýpkami sa možno chrániť podaním dvoch dávok očkovacej látky. Podľa WHO ale v mnohých krajinách sveta deti minulý rok nedostali včas obe dávky.

Situácia s očkovaním sa pritom zrejme ešte zhorší kvôli pandémii COVID-19. Vírusom SARS-CoV-2 sa tento rok nakazilo už viac ako 53 miliónov ľudí.