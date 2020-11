Komunitné testovanie naráža na odpor prevádzok: Uznávaný vedec Čekan v jednom prípade zdvíha varovný prst

Pred pivom palička do nosa! Komunitné testovanie na 3-týždňovej báze v reštauráciách, vo fitnescentrách či v divadlách dáva premiér Igor Matovič (47) ako podmienku na otvorenie týchto prevádzok.

Tie si navyše budú musieť testovanie financovať samy, čo mnohí označujú za likvidačné. Ostrý odkaz predsedovi vlády poslal aj koaličný partner a minister hospodárstva Richard Sulík a nešetrili ho ani samotní podnikatelia. Snažia sa nájsť spôsob, ako v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch otvoriť zatvorené prevádzky. Kiná, divadlá, reštaurácie či kostoly už dlhší čas zívajú prázdnotou. Premiér na spoločnom stretnutí s dotknutými stranami prišiel s riešením, ktoré sa však nie každému pozdávalo.

„Plošné testovanie je cesta, ako by sme mohli držať epidémiu pod kontrolou. Ponúkol som preto trojtýždňové komunitné testovanie,“ skonštatoval Matovič s tým, že testovanie by sa uskutočňovalo priamo v týchto zariadeniach, pričom potrebný materiál a vojaka či policajta by zabezpečil štát, zdravotníkov a všetko ostatné si budú musieť financovať samotní prevádzkovatelia.

„Druhá alternatíva je, že otvorme všetky prevádzky, ale do dvoch či troch týždňov by sme museli dať tvrdý lockdown, zraziť tú krivku a potom zasa normálne žiť,“ uviedol na margo inej možnosti ako komunitného testovania predseda vlády a dodal, že do konca týždňa rozhodnú, či zostane v platnosti šachovnicové sedenie či iný formát povinných rozostupov. Prezident Slovenskej spoločnosti infektológov Pavol Jarčuška povedal, že takéto opakované testovanie by sa mohlo dotknúť aj hromadných športových podujatí či škôl a rekreácií.

Nevedia si to predstaviť

Podľa aktuálneho prieskumu bez adekvátnej pomoci skrachuje do dvoch mesiacov takmer 47 % ubytovacích a stravovacích zariadení, ďalších 44 % neprežije jar 2021. Aj preto okamžite po spoločnom stretnutí zástupcovia fitnescentier či iniciatívy Zachráňme gastro potvrdili, že takýto návrh si len ťažko vedia predstaviť v reálnom živote. „Nevieme si to v praxi predstaviť, väčšina gastroprevádzok, ktoré dnes nemajú peniaze, majú teraz nahradiť armádu a financovať tieto veci,“ povedal za gastroiniciatívu Ján Laš s tým, že oni nemajú centrálne riadenie, ktoré by to celé zorganizovalo.

„Štát nám neponúkol nič, naopak, žiada pomoc od fitnescentier,“ píše na sociálnej sieti Únia fitnescentier Slovenska. Pred ťažkú úlohu bola postavená aj cirkev. Biskupi majú, čo sa týka premiérovho návrhu, na štvrtok večer naplánované spoločné rokovanie cez internet. „Budú, samozrejme, dôležité podmienky praktickej uskutočniteľnosti tohto návrhu,“ uviedol hovorca KBS Martin Kramara.

Vedci varujú

Testovanie na trojtýždňovej báze sa nepozdáva ani vedcovi Pavlovi Čekanovi. Je tu podľa neho veľká pravdepodobnosť, že infekční sa nezachytia. „Zmysel mi to dáva iba pri kinách, divadlách, športových podujatiach či kostoloch, kde je možné mať ľuďmi odstup, sedia minimálne dva metre vedľa seba a dôležité je samozrejme aj vetranie. Pri reštauráciách by som však zdvihol vyrovný prst," hovorí uznávaný biochemik.

Projekt komunitného testovania sa okrem prevádzkovateľov či vedcov nepáči ani koaličnému partnerovi, ministerovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi. „Gastro, šport, kultúra, fitnescentrá sú dnes zdevastované a zažívajú historický kolaps. Čo však dostali? Majú suplovať štát a premeniť svoje prevádzky na testovacie centrá?“ pýtal sa na sociálnej sieti.