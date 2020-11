Triatlonista Richard Varga: Prečo má bublina aj svoje nevýhody

Prekonal COVID a zase myslí na tie najvyššie športové méty. Triatlonista Richard Varga (31) sa opäť vrhol do prípravy, aby na jar budúceho roku mohol získať miestenku na odložené olympijské hry v Tokiu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Môže behať, bicyklovať... Do vody sa ale stále dostane iba vo svojej vani!

V čase protipandemických opatrení robí slovenským triatlonistom najväčší problém zatrénovať si v bazéne! Počas prvej koronavírusovej vlny si Varga a spol. mohli zatrénovať aspoň na jazerách. Pri súčasných vonkajších teplotách im však už ani neoprén nepomôže. Vnútorné bazény sú stále zatvorené a plavci a triatlonisti majú takpovediac iba suchú prípravu.

„Nerozumiem dobre tomu, že päť kolektívnych športov dostalo zelenú a my nie. Môžu trénovať a pretekať napriek tomu, že jednotliví športovci už boli v rámci klubov nakazení. Iné športy môžu trénovať v rámci skupiny do šesť osôb a my máme nulovú šancu,“ povedal pre Nový Čas Varga.

Veľkou pomocou sa javí schválené vytvorenie karanténneho centra v Šamoríne. V tomto centre by sa mohli reprezentanti SR pripravovať počas koronakrízy na vrcholné podujatia vrátane OH.

„Bublina je dobrá myšlienka, ale prečo by nemohlo pár plavcov a triatlonistov chodiť do Šamorína a trénovať, pričom by tam nemuseli bývať?“ pokračoval účastník dvoch olympijských hier a uzavrel: „Je super, že nám umožnia možnosť plávať a behať v areáli, ale nie je to dobré z dlhodobého hľadiska. Som po zranení a musím navštevovať lekára a fyzioterapeuta, a to nie je možné z karantény. Musím vykonávať aj rodičovské povinnosti a žena chodí do práce. Futbalisti a hokejisti po zápasoch nie sú zatvorení v bubline a pracujúci idú z roboty domov. Trošku mi tam chýba logika rovnosti. Takto sa nad bublinou veľmi nerozmýšľalo.“