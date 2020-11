Matovič načrtol ďalšie zmeny: Zákaz nočného vychádzania! A čo bude s certifikátmi?

Premiér Igor Matovič bol cez telefón hosťom v relácii Braňa Závodského na rádiu Expres.

Predseda vlády avizoval, že sa zavedie do platnosti zákaz nočného vychádzania - od 23.00 h. do 5.00 h. ,,Také nastavenie majú aj v iných krajinách, práve kvôli prípadnému nočnému život, kedže tak vzniklo veľa ohnísk v Európe," vysvetlil. Môže sa ísť do práce a z práce. Tento zákaz by mal začať platiť spolu s predĺženým núdzovým stavom.



Opatrenie bude náhradou za preukazovanie sa certifikátmi s negatívnym výsledkom testu. ,,Taký starý test už nemá výpovednú hodnotu," vyjadril sa. Matovič v utorok bude riešiť zo zástupcami gastro prevádzok, ako ich postupne a opatrne otvárať.



