Matovič už hovorí o novom skríningu ľudí: Ako bude vyzerať ďalšie testovanie?!

Len teraz sme si vydýchli po dvoch kolách celoplošného testovania, no vláda už opisuje, ako budú vyzerať tie ďalšie.

Premiér Igor Matovič (47) si myslí, že plošné testovanie je účinnou zbraňou proti koronavírusu, a tvrdí, že v istej forme by ho chcel zachovať. Najbližšie by sa malo konať už o necelé dva týždne. Tentokrát však už len v mestách a obciach, kde v prvom alebo druhom kole bolo viac ako percento pozitívne testovaných.

Po druhom kole minister obrany Jaroslav Naď skonštatoval, že sa prišli dať otestovať takmer 2 milióny ľudí. Zachytená infekčnosť bola 0,62 % tých, ktorí boli pozitívni, a smerovať tak musia do domácej karantény. Oproti týždňu pred tým to bol 58 % pokles. Matovič spomenul príklad Námestova, kde sa uskutočnilo už tretie kolo testov, a tam to podľa výpočtov kleslo o 88 %. „To sa nedá, páni študovaní odborníci, žiadnymi rečami spochybniť,“ povedal na margo kritikov, ktorí upozorňujú, že je nutné počkať, či sa tieto výsledky prejavia v celoplošnom vývoji epidémie.

Hlavná epidemiologička Henrieta Hudečková tvrdí, že sa treba pozerať na kombináciu opatrení. „K zlepšovaniu situácie prispieva plošné testovanie v kombinácii s lockdownom. Testovanie sa nedá urobiť bez toho, že by neboli opatrenia. Aká stratégia sa zvolila, tak to záviselo od vlády. Vybrali túto cestu, tak dúfajme, že to bude mať účinok,“ povedala.

„Áno, jemný vplyv môže mať aj taký lockdowník, ktorý sme na Slovensku mali,“ pripustil napokon premiér. Šéf lekárskych odborov Peter Visolajský presadzuje, aby testovanie bolo skôr regionálne. Hlavný hygienik Ján Mikas dodáva, že týmto spôsobom odchytili ľudí, ktorí mali najväčšiu vírusovú nálož, a zamedzili prenášanie infekcie ďalej.

Matovič v pondelok informoval, že testovanie chcú zopakovať. „Moja predstava je, že ak by sme spoločnými silami dokázali zabezpečiť celoplošné pretestovanie raz za 3 - 4 týždne, ak by ruku pridali k dielu všetci zúčastnení, tak by sme si mohli väčšiu mieru slobody dopriať.“ Premiér po pondelkovom zasadnutí ústredného krízového štábu doplnil že tento víkend si Slovensko od testovania oddýchne. Ďalľšie kolo sa bude konať až ten ďalší víkend a bude len v mestách a obciach, kde bola pozitiva vyššia ako jedno percento. Má ísť o zhruba 500 obcí a asi päť menších miest.

Ďalšou novinkou z rokovania štábu je schválenie predĺženia núdzového stavu o 90 dní. Scháliť to však ešte musí vláda. Členovia štábu sa takisto dohodli na tom, aby sa deti v hmotnej núdzi, ktoré "najviac trpeli pri dištančnom vyučovaní" mohli vrátiť do školy.

Minister vnútra Roman Mikulec zas avizuje zmeny režimu na hraniciach, ku ktorým by malo dôjsť pravdepodobne budúci týždeň. Maďarsko, Rakúsko a Poľsko budú patriť medzi červené krajiny. Po návrate z nich bude teda potrebný PCR test alebo antigénový test urobený na Slovensku. Možnosťou bude aj dať si urobiť antigénový test na hranici. Nebude to však bezplatné a nebude sa možné otestovať na každom priechode. Pendleri by mali mať výnimku, vďaka ktorej sa budú musieť dať testovať len raz za dva týždne.

Zvládli by sme aj tretie kolo

Richard Rybníček, šéf Únie miest Slovenska

- Keďže sme my ako Únia miest Slovenska boli priamo súčasťou riadiaceho orgánu, to znamená súčasťou veliteľstva, tak tie informácie sa do územia posúvali oveľa ľahšie, rýchlejšie. To druhé celoplošné testovanie tak bolo podstatne lepšie ako to prvé, bez akýchkoľvek problémov. Ja si osobne myslím, že v tejto chvíli si treba počkať na to, čo povedia epidemiológovia tak o dva, tri týždne, lebo to začne byť viditeľné až vtedy, ale z hľadiska logistiky, z hľadiska skúseností, ktoré dnes máme, a z hľadiska pripravenosti, by sme bez problémov zvládli aj tretie kolo.