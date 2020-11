Štátny tajomník Klus naznačil zmeny na hraniciach: Úplné uzavretie väčšiny priechodov?!

Antigénové testovanie by mohlo pokračovať aj na českej a poľskej hranici, pokiaľ by sme Poľsko zaradili medzi rizikové krajiny.

Pre TASR to uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus. Hovorí však, že sa o tom má ešte diskutovať. Rozhodnutie by malo padnúť koncom týždňa. O režime na hraniciach má rokovať aj pondelkový ústredný krízový štáb. Klus nevylúčil uzavretie väčšiny hraničných priechodov.

Testovanie prichádzajúcich z Ukrajiny sa spustilo v pondelok, Klus ho označil za pilotné. "Aj v závislosti od toho, ako sa nám to bude vyvíjať tam, predpokladám, že by sa mohli predstaviť ďalšie možnosti, či už na českej hranici alebo na poľskej hranici, pokiaľ by bolo Poľsko preradené medzi rizikové krajiny, čo sa vzhľadom na epidemiologický vývoj nedá vylúčiť," uviedol pre TASR.

Je to podľa neho otázka na diskusiu. "Možno dôjde k úplnému uzavretiu značnej časti hraničných priechodov, a v takom prípade by sme mohli pristúpiť k testovaniu na všetkých úsekoch hraníc. Zároveň si treba uvedomiť, aké ľudské zdroje to bude viazať, či už policajtov alebo zdravotníkov," dodal Klus.

Pripomenul tiež, že v súčasnosti Slovensko akceptuje PCR aj antigénové testy z členských krajín EÚ. "Ak k nám niekto prichádza napríklad z Česka a má antigénový alebo PCR test, tak ho akceptujeme a takéto pretestovanie už nie je potrebné," skonštatoval.

Antigénové testy by sa dali podľa Klusa využiť pre tých, ktorí pravidelne prechádzajú cez hranicu, napríklad pendlerov či študentov. "Ak by sa takýto antigénový systém zaviedol aspoň na časti hraničných priechodov alebo v ich blízkosti, viem si predstaviť, že by sa časť výnimiek buď zrušila, alebo by sa obmedzila na to, že by aj títo museli byť pretestovaní antigénovým testom aspoň v nejakej frekvencii. Hovorilo sa o tom, že by to mohlo byť napríklad raz za dva týždne," dodal.

Komplexné odpovede budú mať podľa neho vo štvrtok (12. 11.), keď má konzílium epidemiológov rozhodnúť aj o prípadnom rozšírení zoznamu rizikových krajín. Osoby prichádzajúce z Ukrajiny môžu od pondelka využívať iba hraničný priechod Vyšné Nemecké. Otvorený bude od 7.00 h do 19.00 h. Na hranici musia podstúpiť antigénové testovanie. Okrem toho stále platí aj povinná domáca karanténa, v rámci ktorej sa najskôr v piaty deň musia podrobiť PCR testu.