Zostali ste doma v karanténe? Využite voľný čas a okoreňte si milostný život

Musíte zostať zopár dní doma kvôli pandémii koronavírusu? V tom prípade využite tento čas, ak nemáte nejaké vážnejšie problémy, k zlepšeniu milostného života.

Erotické hračky a sexuálne pomôcky majú históriu skoro tak dlhú, ako ľudstvo samo. Veď prvé modely, ktoré pripomínali vibrátor alebo umelý penis, sa našli ešte zo staroveku a boli vyrobené z kameňa, dreva či bronzu. Dnes je ponuka samozrejme oveľa modernejšia a bohatšia a to platí tak pre mužov, ako aj pre ženy.

Pre dokonalú stimuláciu pošvy

Tento typ erotických hračiek je asi najznámejší a najpopulárnejší. Ich cieľom je stimulovať stenu vagíny zvnútra a to mechanicky alebo aj s vibráciou.

Ženy obľubujú najmä umelé penisy, dilda, strap-on penisy a vibrátory. Môžu mať tvar, ktorý bude verne kopírovať reálny pohlavný úd, ale aj tvar, ktorý bude viac odvážnejší a bude mať rôzne výčnelky, vrúbky a podobne. Cieľom je zvýšiť sexuálne dráždenie a s stimulovať pošvu nielen svojou veľkosťou, ale aj rôznymi ohybmi.

Pomôcky určené pre stimuláciu vagíny môžu disponovať vibračnou funkciou a môžu byť z rôzneho materiálu. Tie najlacnejšie sú plastové, ale zaujímavý efekt z pohľadu tepla a chladu majú kovové či sklenené. Skúste a uvidíte!

Páni, aj na vás sa ujde

Ak ide o mužov, tu je výber tiež bohatý a mnoho mužov to asi aj prekvapí. Najviac populárne sú menšie masturbátory a masturbačné vajíčka na penis.

Na masturbáciu, ale aj pri partnerských milostných hrách, muži ocenia aj rôzne vibračné a erekčné krúžky. Ich cieľom je zintenzívniť vzrušenie a stimuláciu penisu, no sekundárne pomáhajú aj na udržanie erekcie a lepšie stoporenie.

Kapitolou samou o sebe sú umelé panny. Z technického hľadiska ide tiež o erotickú pomôcku a hračku, hoci rozmermi trocha väčšiu. Výhodou umelých panien je, že sú komplexnou hračkou. Obsahujú totiž všetky tri telesné otvory s verným spracovaním materiálu aj tvaru, takže sú ideálne pre maximálny sexuálny zážitok.

Hor sa na trinástu komnatu

Análny sex je pre mnohých stále ešte tabu, ale teraz je výborná príležitosť to zmeniť. Pomôcť vám s tým môžu aj erotické hračky určené práve pre análnu stimuláciu. Ich využitie je možné tak u mužov, ako aj u žien, z tohto pohľadu sú veľmi univerzálne.

Medzi tie, ktoré určite odporúčame vyskúšať, patria análne dilda a vibrátory, niektoré môžu mať aj formu tzv. pripinákov, čiže strap-on modelov. Hodia sa aj pre análne hry vo dvojici, najmä vtedy, ak by si chceli partneri vymeniť role a žena by chcela vyskúšať análny sex z pozície muža. Zaujímavé sú aj análne guličky.

Podobne, ako v prípade bežných dild, aj tieto pomôcky môžu mať rôzne tvary, výčnelky alebo funkcie, napríklad vibráciu a to dokonca aj s diaľkovým ovládaním.

Špeciálne pre klitoris aj bod G

Špeciálnou kategóriou erotických pomôcok a sexuálnych hračiek sú tie, ktoré sú určené špeciálne a cielene na stimuláciu klitorisu alebo bodu G.

V prípade stimulácie klitorisu si viete zakúpiť rôzne druhy vibračných vajíčok alebo vibrátorov s výčnelkom špeciálne tvarovaným práve tak, aby popri stimulácii vagíny dokázal dráždiť aj klitoris. Zakúpiť sa dajú aj malé vibrátory s elektro stimuláciou klitorisu, rôzne sacie jazýčky alebo rotačné sexuálne hračky.

Pokiaľ vám ide o stimuláciu bodu G, môžete vyskúšať aj špeciálne tvarované dilda, umelé penisy alebo vibrátory. V ich prípade môže ísť o menšie aj väčšie modely, dôležité je však ich zahnutie na konci smerom nahor, čím budete bod G dráždiť.

Čo robiť, keď erekcia „neposlúcha“

Veľa mužov si myslí, že hlavne erotické pomôcky určené pre ženy sú určené na to, aby ich nahradili. Vôbec to nie je pravda a ak ich vyskúšate, uvidíte, že môžu spestriť sexuálny zážitok aj vám. To ale neznamená, že treba rezignovať na „prírodu“.

Ak však práve v tejto oblasti máte rezervy, napríklad máte problémy s udržaním erekcie a tvrdosťou stoporenia, prípadne s príliš krátkou výdržou pri sexe a nedostatkom sexuálneho apetítu, treba sa zamerať na riešenie týchto oblastí. Ideálne jedným prostriedkom s maximálne prirodzeným účinkom, napríklad ako sú tabletky eJoy®.

Ide o prípravok určený pre mužov, ktorý obsahuje prírodné afrodiziaka. Stačí užiť jednu dávku hodinu pred pohlavným stykom a mali by ste vidieť rozdiel. Chcete vedieť viac? Pozrite si skúsenosti a oficiálny web značky.