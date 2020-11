Rodina je zdrvená: Dievčatku diagnostikovali bežné ochorenie, o dva dni zomrelo v spánku

Malý anjelik náhle zomrel počas spánku. Zdrvená mama dvojročného dievčatka si vyliala srdce na Facebooku.

Wyatt Rose Wheelerová prehrala svoj boj doma v meste Newport. Tragédia najviac zasiahla jej rodičov a staršie sestry Laylu (12) a Ameliu (9), píše Wales Online.

Mama Laura (31) sa rozhodla o najhoršej nočnej more napísať na sociálnej sieti. "Naše krásne dievčatko zomrelo v spánku. Dva dni predtým jej diagnostikovali angínu. Zdalo sa, že sa to zlepšuje. Zatiaľ nemáme žiadne odpovede, ktoré tak veľmi potrebujeme," napísala. "Bola plná lásky a radosti. Bola majákom, ktorý nás všetkých naviedol domov v ťažkom období a spravil z nás opäť rodinu," pokračovala. Zronená žena doplnila, že všade kam sa pozrie vidí najmladšiu dcérku.

O dňoch, ktoré predchádzali náhlej smrti dievčatka prehovorila aj rodinná priateľka Ellie Daniel. "Bolo to také neočakávané. V stredu mala soplík a pár dní mysleli, že je prechladnutá. Zdalo sa, že má problémy s dýchaním a tak ju zobrali do nemocnice," povedala Ellie. Dievčatku diagnostikovali angínu, lekár predpísal Wyatt antibiotiká a poslal rodinu domov. Všetko sa zdalo byť v poriadku. Dievčatko veľa spalo, no jedlo.

Priatelia založili internetovú zbierku, aby pomohli rodine prekonať hrozné obdobie a nemuseli sa trápiť financovaním poslednej rozlúčky s malým anjelikom. Rodina je zdrvená a chce poznať odpovede. Smrť Wyatt prešetria úrady.