Policajný exprezident Gašpar ide do väzby: Čo sa dialo v pojednávacej miestnosti

Mal dohliadať na dodržiavanie zákona, no sám skončil za mrežami.

Špecializovaný trestný súd v Pezinku poslal bývalého policajného šéfa Tibora Gašpara do väzby. Vyšetrovateľ NAKA vzniesol obvinenie za zločin založenia zločineckej skupiny, korupčné trestné činy či zneužívanie právomoci verejného činiteľa. V nedeľu sa rozhodovalo o väzbe aj pre ďalších siedmich členov policajného gangu, ktorých kukláči z NAKA zadržali ešte vo štvrtok v rámci akcie Očistec.

Maratón výsluchov začal v sobotu napoludnie a trval do večera. Kriminalisti postupne predviedli na výsluch pred sudcu Rastislava Stieranku bývalých vysokopostavených policajných funkcionárov. Okrem Tibora Gašpara aj bývalého šéfa protikorupčnej jednotky Róberta Krajmera či niekdajšieho šéfa finančnej polície NAKA Bernarda Slobodníka.

Peter Hraško, ktorý v minulosti viedol NAKA, mal ísť pôvodne ako druhý v poradí, no k jeho vypočutiu nakoniec nedošlo. Podľa svojho advokáta Ľubomíra Hlbočana sa psychicky zrútil a skončil v rukách doktorov. „Je možné, že skončí na pychiatrii, znáša to veľmi zle,“ uviedol Hlbočan v sobotu pre portál noviny.sk. K obvineniam sa v sobotu priznal príslušník NAKA Ivan Bobocký. V minulosti sledoval premiéra Igora Matoviča, keď bol ešte v opozícii, a aj advokáta Daniela Lipšica.

Gašpar sa odvolal

Rozhodovanie o väzbe pokračovalo v nedeľu v popoludňajších hodinách. Do pojednávacej miestnosti volal sudca jednotlivých obvinených postupne po jednom. Súvisí to s pandémiou a aj s tým, že súdna sieň, v ktorej sa o väzbe v Pezinku rozhoduje, je malá a osem zadržaných s advokátmi a eskortou by sa tam zrejme ani nezmestilo. Špecializovaný súd napokon vzal Tibora Gašpara do väzby - podľa sudcu by totiž mohol ovplyvňovať svedkov a pokračovať v trestnej činnosti.

Rozhodnutie nie je právoplatné a Gašpar proti nemu podal sťažnosť. Do väzby ide aj zástupca šéfa národnej finančnej jednotky Milan Mihálik. „Moji klienti vo vzťahu k rozhodnutiu podali sťažnosť," vyhlásil advokát Gašpara aj Mihálika Eugen Cimmermann. Súd vzal do väzby aj Marián Zetochu a Róberta Krajmera. O ďalších obvinených rozhodol až po našej uzávierke.

Policajná mafia

Obvinenie už vo štvrtok vyšetrovateľ NAKA vzniesol pre viaceré trestné činy, okrem iného pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny či korupčné trestné činy. Policajný gang mal podľa uznesenia kriminalistov pozostávať až z 13 osôb. Na čele skupiny mal byť nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, ktorý mal úkolovať policajného prezidenta Gašpara, pričom s nimi spolupracoval aj špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.

Bödör aj Kováčik sú už vo väzbe kvôli iným kauzám. „Členovia skupiny svoju činnosť vykonávali koordinovane, plnili úlohy zadané vyššie postavenými členmi skupiny, niekedy využívali ako výkonnú zložku príslušníkov NAKA PPZ, ktorým boli nadriadení a s vedomím, s akým konečným cieľom a v koho prospech plnili zadané úlohy,“ stojí v policajnom uznesení.

