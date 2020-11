Súboj o prezidentskú stoličku v USA: Prečo ešte nepoznáme víťaza?

Od uzavretia posledných hlasovacích miestností v Spojených štátoch už uplynulo viac ako 72 hodín, víťaz súboja o prezidentskú funkciu ale stále nie je známy.

Americké médiá vysvětlujú, že povolebnú neistotu naťahuje viacero faktorov vrátane vysokej volebnej účasti a skutočnosť, že duel medzi Donaldom Trumpom a Joeom Bidenom je v niekoľkých kľúčových štátoch veľmi tesný.

Prieťahy vo vyhlasovaní výsledkov sa tento rok čakali kvôli veľkému počtu korešpondenčných hlasov, ktorý bol dôsledkom obáv zo šírenia koronavírusu. Pritom platí, že na kompletné výsledky amerických volieb sa vždy čaká dni alebo týždne. Víťaz je však spravidla vyhlásený na základe odhadov rešpektovaných analytických skupín, ktoré spolupracujú s veľkými médiami.

Tento rok aj počas štvrtého dňa po hlavnom termíne volieb spravodajské redakcie vyčkávali, kým v kľúčových štátoch sa spracúvali posledné tisíce alebo desaťtisíce hlasovacích lístkov. Napäto očakávané sú najmä akékoľvek aktualizácie priebežných výsledkov v Nevade, Arizone, Georgii a Pensylvánii. Miestni činitelia vyzývajú k trpezlivosti, uisťujú, že všetko prebieha podľa pravidiel a vyhlasujú, že skôr ako na rýchlosti im záleží na presnosti procesu.

"Všetkým sme dávno hovorili, že sčítanie zaberie najmenej desať dní," citovala agentúra AP vyhlásenie úradu, ktorý dohliada na voľby v Nevade.

Tento štát aktuálne eviduje okolo 100.000 nespracovaných hlasov, zatiaľ čo kandidát demokratov Joseph Biden má v priebežných výsledkoch nad prezidentom Trumpom náskok tesne cez 20.000 hlasov. Drvivá väčšina tých nezapočítaných je koncentrovaná v jedinom okrese, ktorý zahŕňa mesto Las Vegas. Miestne sčítacie centrum má obmedzenú kapacitu a okresný predstaviteľ v piatok avizoval, že sčítanie sa pravdepodobne pretiahne do budúceho týždňa.

Podobná bola situácia vo veľkých mestách v Pensylvánii, kde Biden nad Trumpom viedol len o pol percentuálneho bodu. Veľkú časť zvyšných hlasov tu aj v Nevade tvoria hlasy odovzdané na diaľku, pri ktorých je spracovávanie pre volebného činiteľa časovo náročnejšie. Navyše v Pensylvánii mohol tento proces začať až v utorok.

"Objem je rozhodne taký, aký sme nikdy predtým v tomto štáte nezažili pokiaľ ide o prijímanie a spracovávanie poštových hlasovacích lístkov," popisovala situáciu zástupkyňa nevadského okresu Washoe County.

Odhad konečných výsledkov okrem vyrovnaného súboja medzi dvoma hlavnými kandidátmi komplikuje aj to, že nesčítané hlasy v jednotlivých štátoch netvoria jednoliaty blok, u ktorého by bolo možné s istotou povedať, ktorý politik v ňom bude mať prevahu. Okrem korešpondenčných hlasov z veľkých metropolitných oblastí, ktoré sú väčšinou za Bidena, sú v hre aj hlasy od vojakov na zahraničných misiách alebo tzv. provizórne lístky. Tie sa vydávajú v hlasovacích miestnostiach napríklad tým voličom, ktorí dostali korešpondenčný lístok, ale nakoniec išli voliť osobne.

Za danej situácie sa konečné výsledky zo spomínaných štátov nečakajú skôr ako budúci týždeň. Otázkou je predovšetkým to, kedy analytici veľkých médií usúdia, že Biden alebo Trump už v nich majú isté víťazstvo. V Nevade, Arizone, Georgii aj Pensylvánii má Biden v neúplných výsledkoch navrch o niekoľko tisícok hlasov. Agentúra AP a televízia Fox News už bývalému viceprezidentovi prisúdili Arizonu a akýkoľvek ďalší úspech by ho podľa ich projekcií poslal do Bieleho domu.

"Buďte trpezliví. Toto nie je ohrievanie jedla v mikrovlnke ... Tieto výsledky by niekde mohli vyvolať vojnu," odkázal v sobotu vo vysielaní televízie CNN jeden z najvyšších úradníkov mesta Filadelfia Omar Sabir.