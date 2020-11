Megastavba za 100 miliónov pri Bernolákove: Ako ovplyvní dopravu v okolí Bratislavy?

Len 6 km od hlavného mesta! V Bratislavskom kraji (BK) pribudne ďalší logistický park.

Bude stáť hneď pri diaľnici E58 v katastri obce Bernolákovo. Vybuduje ho spoločnosť VGP, ktorá do neho plánuje investovať 100 miliónov eur. Obrovský areál s plochou 58 hektárov by sa mal využívať už od polovice budúceho roka. Ako ovplyvní tento park dopravu, ktorá je už teraz komplikovaná? Časť územia pri Bernolákove, známeho ako Triblavina, sa rozrastie. Nový logistictický park vznikne na ploche 58 hektárov a ponukne viac ako 250-tisíc m² priemyselných alebo logistických priestorov.

Pôjde tak o najväčšiu stavbu tohto druhu pri slovenskej metropole. „Ide o jeden z najväčších projektov v našom portfóliu s jedinečnou pozíciou v srdci strednej Európy. Táto lokalita ťaží z vynikajúcej infraštruktúry v širšom bratislavskom regióne, v meste s mnohými technickými príležitosťami,“ povedal Jan Van Geet, zakladateľ a generálny riaditeľ VPG.

Poloha parku vedľa diaľnice totiž predstavuje vynikajúce spojenie s hlavným mestom ako aj s Viedňou a s Budapešťou. Bratislavské letisko je vzdialené iba 7 km. Areál by sa mal začať využívať už od leta 2021, keď sa do neho nasťahuje aj prvý nájomca, ktorým je logistická spoločnosť Geis.

Napojenie na diaľnicu

Otázne je, ako takáto megastavba ovplyvní cestovanie zo satelitov v okolí Bratislavy. Ich obyvatelia sa totiž už teraz sťažujú na kolabujúcu dopravu. „Tragédia pre všetky okolité obce a pre ich obyvateľov. Čaká nás 24-hodinový smog z tisícov kamiónov, hluk, dopravné zápchy v oblasti s nevyriešenou dopravou, 24-hodinový svetelný smog a to všetko v čase, keď hovoríme o záchrane existujúcej ornej pôdy a zelene...“ napísala na sociálnej sieti na margo výstavby nového logistického parku obyvateľka Bernolákova a poslankyňa BSK Mária Kisková.

„V tejto lokalite je plánovaných viacero domov a logistických parkov. Vhodné by bolo, aby mal tento logistický park nepriame pripojenie na diaľnicu, obdobne ako je to cez odbočky na Senec a na Pezinok, na ceste druhej triedy číslo 503, kde je už teraz viacero logistických parkov prepojených cez kruhové objazdy. Takýto postup by bol správny,“ myslí si dopravný analytik Jozef Drahovský.

Diaľničný uzol Triblavina sa v súčasnosti dokončuje a jeho odovzdanie je naplánované na začiatok roku 2021. So stavbou prvých logistických a výrobných hál by mali začať až po dokončení napojenia tohto územia na diaľnicu. „V súčasnosti budujeme potrebnú technickú infraštruktúru a práve prebiehajú prípravné zemné práce pre prvé haly,“ priblížila obchodná riaditeľka VGP Naďa Kováčiková.

Ako takúto megastavbu vo svojej obci vníma starosta Bernolákova? „Mám za to, že je všetko verejné pre všetkých občanov obce a my nič neskrývame, lebo na to nemáme absolútne žiadny dôvod. Ja ako starosta obce vnímam túto stavbu najmä ako stavbu plne v súlade s územným plánom obce. Nemyslím si, že tento projekt skomplikuje dopravu, bude napojený na diaľnicu D1,“ vyjadril sa Richard Červienka.

Koľko parkov už máme

Celkový počet: 15

Zastavaná plocha: 978 413 m2

Najvýznamnejšie:

Prologis Park

P3 Logistic Parks

Goodman LC

CTPark

