Apollo slávi 15 rokov, našli na ňom poruchy: Zvládne vyššiu záťaž kvôli uzávere Prístavného mosta?

Len minulý piatok oslávil Most Apollo 15. narodeniny, no už urgentne potrebuje opravu.

Pritom Apollo je najmladším mostom v hlavnom meste a od začiatku bolo jeho úlohou najmä odľahčiť dopravu na susednom Prístavnom moste. Práve v tom tkvie veľký problém. Zjazd z Prístavného mosta na Bajkalskú ulicu z Petržalky je uzavretý pre výstavbu obchvatu D4R7 a obchádzková trasa pre autá a MHD je odklonená práve cez Most Apollo, čo preň znamená zvýšenú záťaž.

Do pamäti sa tento most zapísal aj veľkou technickou udalosťou - otáčaním konštrukcie mosta s hmotnosťou 8 000 ton. Nastal však problém, ktorý by mohol byť nebezpečný. „Na základe kontrolných etapových meraní v rámci dlhodobého sledovania Mosta Apollo boli zaznamenané mierne posuny a deformácie oproti predchádzajúcim etapám merania,“ povedala hovorkyňa bratislavského magistrátu Katarína Rajčanová.

Aby toho nebolo málo, zaťaženie Apolla od uzavretia zjazdu z Prístavného mosta na Bajkalskú ul. je podstatne väčšie. Ešte v marci, keď obchádzka neviedla cez Apollo, prešlo po tomto 15-ročnom moste denne takmer 50 000 áut! O súčasnom počte vozidiel magistrát údaje nemá. Odhaduje však, že toto číslo je podstatne vyššie. Preto už teraz urguje jeho rekonštrukciu. Ako totiž dodala Rajčanová,, a to podľa informácií z marca 2020.