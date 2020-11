Trump ako kráľ dezinformácií? Viacerí republikáni nešetrili kritikou: Tvrdý odkaz

Významný republikánsky senátor podľa vlastných slov nevidel dôkazy, ktoré by podporili nepodložené tvrdenia prezidenta Donalda Trumpa o tom, že demokrati sa pokúšajú "ukradnúť" voľby a označil tieto slová za "veľmi znepokojujúce".

Senátor Pat Toomey z Pensylvánie, ktorá je ako jeden z kľúčových štátov momentálne v centre pozornosti celého sveta, sa v piatok vyjadril, že "jednoducho nie sú žiadne dôkazy", ktoré by mu niekto ukázal, a podporovali by Trumpove štvrtkové tvrdenia o rozsiahlych podvodoch alebo korupcii.

"Prezidentove včerajšie televízne vystúpenie bolo pre mňa veľmi znepokojujúce, pretože vyslovil veľmi, veľmi vážne obvinenia bez akýchkoľvek dôkazov," povedal Toomey pre reláciu CBS This Morning a dodal, že on sám hlasoval za Trumpa a podporil ho, a chce, aby prezidentom bol človek, ktorý "legitímne zvíťazí v Zbore voliteľov" a preto prijme kohokoľvek, kto to bude.

Podobne sa pritom vyjadrili aj viacerí ďalší republikáni. Adam Kinzinger z Illinois napríklad napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, že prezidentove tvrdenia o podvode začínajú byť šialené a ak má Trump legitímne obavy, musia byť založené na dôkazoch a riešené pred súdom. "Prestaňte šíriť vyvrátené dezinformácie," dodal. Marylandský guvernér Larry Hogan, ktorý aj v minulosti Trumpa často kritizoval, uviedol, že na prezidentove tvrdenia podkopávajúce demokratický proces neexistuje ospravedlnenie. "Amerika počíta hlasy a my musíme rešpektovať výsledky tak ako vždy doteraz," napísal na Twitter a dodal, že "žiadne voľby ani osoba nie sú dôležitejšie ako naša demokracia".

Republikánsky senátor Rob Portman z Ohia pripomenul, že voľby spravujú štáty, nie federálna vláda. "Mali by sme rešpektovať tento proces a zabezpečiť, aby všetky hlasovacie lístky podané v súlade so štátnymi zákonmi, boli spočítané. Také jednoduché je to," uviedol Portman vo vyhlásení.

Jeden z najvernejších Trumpových podporovateľov v kongrese, senátor Lindsey Graham, sa však vyjadril, že pokusy o spochybnenie procesu podporuje a vo vysielaní Fox News oznámil, že venuje 500-tisíc dolárov na súvisiace súdne výdavky a vyzval ľudí, aby prostredníctvom webstránky Trumpovej kampane tiež prispeli. Na prezidentovu stranu sa pridali napríklad aj floridský guvernér Ron DeSantis, ktorý ho vyzval, aby bojoval, kým nevyčerpá všetky možnosti, a tiež guvernérka Južnej Dakoty Kristi Noem, podľa ktorej Trump bojuje proti "zmanipulovaným volebným systémom".

Líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell sa pokúsil o neutrálne vyjadrenie, keď skonštatoval, že je potrebné spočítať každý hlas a zároveň dodal, že na proces musia dohliadať všetky strany. Líder republikánskej menšiny v Snemovni Kevin McCarthy však trvá na tom, že Trump voľby vyhral, napriek tomu, že vo viacerých štátoch ešte počítajú hlasy, a vyzval ľudí, aby zasiahli a počítanie zastavili.