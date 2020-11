Hamšík pred rozhodujúcim zápasom nenecháva nič na náhodu: Kondíciu naháňa s otcom a partiou

Budúci štvrtok čaká slovenskú futbalovú reprezentáciu v Belfaste proti Severnému Írsku rozhodujúci barážový duel o postup na majstrovstvá Európy.

Kapitán tímu Marek Hamšík (33) neodletel po októbrových dueloch Ligy národov do Číny. V klube Ta-lien by totiž putoval do povinnej karantény. Nemohol by trénovať a stihol by odohrať iba jeden zápas.

Po dohode trénerov preto ostal na Slovensku. V domácich podmienkach sa pripravuje individuálne pod vedením osobného kouča Richarda Kapustíka. „Striedam pobyt v mojej posilňovni s futbalovým ihriskom a s jazdou na bicykli. Pôvodne som plánoval trénovať aj s jedným tímom, no nakoniec som sa rozhodol, že budem v bubline. Chcem maximálne dodržať predpisy a byť čo najlepšie pripravený na novembrové reprezentačné zápasy. Vieme, čo nás čaká. Hneď ten prvý súboj v Severnom Írsku bude jedným z najdôležitejších za posledné roky,“ uviedol Hamšík pre svoju oficiálnu webovú stránku.

Rekordér v počte reprezentačných štartov (123) si užíva aj vzácne chvíle s rodinou. Tak dlho sa s nimi počas sezóny nemá šancu vidieť. So synmi Christianom a Lucasom zvádzajú veľké súboje v šípkach. Priaznivé počasie využíva na pobyt v prírode, kde je jeho obľúbenou disciplínou jazda na horskom bicykli. „Chodí s otcom Richardom a s partiou kamarátov. V piatok prišli do Rakytoviec po druhej hodine popoludní a potom vyrazili,“ povedal zdroj Nového Času.

Zajtra sa Hamšík presunie do Senca, kde sa stretne slovenská reprezentácia a v stredu naberie smer Belfast. Na zraze ho privíta už iný tréner – Štefan Tarkovič, ktorý do konca novembra prevzal národný tím z rúk Pavla Hapala. Najväčšia hviezda tímu nechcela veľmi komentovať zmenu na trénerskej lavičke.

„Takto sa rozhodlo vedenie zväzu, treba to rešpektovať. Ja som hráč, mojou úlohou je ukázať čo najlepší výkon na ihrisku a reprezentovať našu krajinu. Pána Tarkoviča veľmi dobre poznám. V národnom tíme sme boli spolu dlhé roky. Verím, že budeme úspešní a postúpime na majstrovstvá Európy,“ dodal Marek.

Markova vizitka

Narodený: 27. 7. 1987

Post: stredopoliar

Číslo dresu: 17

SR A: 123 zápasov/26 gólov

Akt. klub: Ta-lien (Čína)

Účasť na MS: 2010 (JAR)

Účasť na ME: 2016 (Francúzsko)