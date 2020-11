Svojský premiér Matovič: Toto mohol o celoplošnom testovaní vyhlásiť iba on

Najviac postihnutými okresmi sú na Slovensku aktuálne Bánovce nad Bebravou, Ružomberok a Sabinov.

Naopak, veľmi dobre sú na tom južné regióny Slovenska, najlepšie Rožňava. "Celoplošné testovanie dosiahlo presne to, čo sme od neho očakávali. Zlomili sme koronavírusu pomyselný väz na krivke. Druhé celoplošné testovanie by malo tento efekt ešte umocniť. Samozrejme musíme pokračovať v dodržiavaní R-O-R. Ak si to nepokazíme, ponúkneme k slobode inú, úspešnú cestu voči iným krajinám EÚ. Celoplošným testovaním sme doslova objavili atómovú bombu voči koronavírusu," povedal v piatok premiér Igor Matovič.