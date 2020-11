Užitočné rady pre rodičov počas pandémia, psychologička Jana Zemandl radí: Drobnosti, ktoré treba brať vážne

Žijeme v období, ktoré je pre rodiny mimoriadne náročné po mnohých stránkach, a to sa odráža aj na psychickom stave všetkých jej členov.

Opýtali sme sa detskej a rodinnej psychologičky Jany Zemandl, ako prežívajú deti obdobie pandémie, ako vylepšiť rodinný život v nasledujúcich mesiacoch i ako riešiť náročné situácie, ktoré sa môžu objaviť.

Znášajú deti takéto náročné obdobia, akým je pandémia koronavírusu lepšie alebo horšie ako dospelí?

Vo veľkej miere platí, že deti sú zrkadlom svojich rodičov. To znamená, že pokiaľ je rodič nervózny, môže sa to snažiť pred deťmi aj zakryť, ale tie mu to zrkadlia naspäť. Aj ony budú nervóznejšie, doma bude horšia atmosféra. Zvyknem rodičom hovoriť, že sebaláska a starostlivosť o seba nie je luxus. Ak spravíme niečo pre seba ako rodičia, nie je to len starostlivosť o seba samého, ale o celú rodinu.

Ako je to s informáciami z okolia, napríklad z médií?

Deti sa pohybujú aj mimo rodiny a nemáme pod kontrolou všetky informácie, ktoré sa k nim o aktuálnej pandemickej situácii dostávajú. Tiež informácie, ktoré zachytia z našich rozhovorov alebo z televízie nevedia vyhodnotiť v širšom kontexte, zracionalizovať si ich a môžu sa u nich vyskytovať známky stresu a úzkosti. Všímajte si zmenené správanie – zmenu prevažujúcej nálady, zmenu miery aktivity. Ak badáte známky úzkosti a stresu, s ktorými si neviete poradiť, vyhľadajte detského psychológa. Ak prichádzajú s tým, že ich bolia brušká, majú strach spať v noci sami v izbe, berte tieto veci vážne a postarajte sa, aby bolo boľavé bruško „pofúkané“ a dovoľte im ukryť sa pred strachom v rodičovskej posteli – vašu pomoc nebudú potrebovať večne.

Na čo by mal rodič myslieť pri malých deťoch vo veku, kým ešte nechodia do školy?

S deťmi trávime teraz viac času doma, mali by sme sa snažiť vytvoriť si pre seba, a teda aj pre nich, pohodu. Robte veci, ktoré aj vás bavia, pečte, varte spolu, spievajte si, choďte na prechádzky do lesa, venujte sa príprave záhrady na zimu, nechajte ich pomáhať pri upratovaní. Berte ich ako partnerov, úprimne sa ich pýtajte na názor – budete prekvapení, aké sú šikovné. Pri spoločných hrách sa inšpirujte tým, čo máte doma – obkresľujte listy, ruky, celé postavy, príbory, robte si účesy, lakujte si nechty, učte sa básničky, hádanky, pozerajte staré fotky, upracte si s deťmi šatník a kuchynskú linku.