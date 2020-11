Mladučká diablica Vanessa Šarköziová získala prácu snov: Čo ju priviedlo k láske ku klasickej hudbe?

Vyrastala ako dieťa známych hudobníkov z Cigán­skych diablov. Speváčka, herečka, predovšetkým však hudobníčka Vanessa Šarköziová (20) sa len nedávno stala členkou Opery a baletu SND.

Stihla však odohrať iba jedno predstavenie, korona zatiaľ jej ďalšiu kariéru prerušila. Ako stopku pre kultúru prežíva ona sama a aj jej rodičia Silvia Šarköziová (45) a Ernest Šarközi (48)?

Najhorúcejšou novinkou je, že ste sa stali členkou opery a baletu SND, čo to pre vás znamená?

Je to pre mňa veľká skúsenosť. To som študovala a vlastne práve orchester ma priviedol k láske ku klasickej hudbe. Vždy ma bavilo to, čo som hrala, ale nikdy som nejaký reálny vzťah ku klasickej hudbe nemala. Vždy ma bavila cigánska hudba a všeličo iné. Keď som ale v druhom ročníku na konzervatóriu začala hrať v orchestri, tak ma to uchvátilo. A to bolo to, čo ma priviedlo k láske ku klasickej hudbe.

Je to pre vás najväčšia prestíž, byť súčasťou SND?

Pre mňa určite áno, je to jedno z najväčších klasických telies slovenskej kultúry. Určite je prestíž byť súčasťou napríklad aj rozhlasu či filharmónie.

Bola voľba SND aj racionálnou voľbou, pretože ide o prácu na plný úväzok?

Určite áno. Aj teraz, počas pandémie, vidieť, ako ľudia, ktorí nemajú trvalý pracovný pomer a pracujú v kultúre, majú zrazu problém, často naozaj existenčný. Teším sa, že to nie je náš prípad, ale na druhej strane by som bola nerada niekedy v strese, že nemám príjem, pretože nemôžem hrať.