V piatkovej časti obľúbenej hudobnej relácie 3 pódiá bude tentokát jedným z hostí aj Peter Cmorík. Neostane však len pri hudbe a Peter Bič sympatického speváka vyspovedá a zabŕdne aj do jeho súkromia. Cmorík tak otvorene prehovoril o svojich dvojičkách, ktoré podľa všetkého dávajú rodičom poriadne zabrať vo dne i v noci. Cmoro sa však pochválil aj intímnejšou vecou a to skladbou, ktorú zložil manželke. Jej reakcia však sprvu nebola zrejme taká, akú by očakával. Dôvod pochopíte vo videu a celý rozhovor si môžete pozrieť v relácii 3 pódiá už v piatok o 22:50 na Jednotke.