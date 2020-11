WHO o druhej vlne pandémie koronavírusu: Slová o vakcíne, ktoré nepotešia

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaznamenáva "explóziu" prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v európskom regióne a upozorňuje aj na nárast úmrtnosti súvisiaci s pandémiou.

V rozhovore pre agentúru AFP to konštatoval riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge. Apeloval, že Európa v tejto situácii nesmie poľaviť vo svojom boji proti pandémii.

Európska zóna WHO, ktorá zahŕňa 53 krajín vrátane Ruska a strednej Ázie, zaznamenala od začiatku pandémie viac ako 11,8 milióna prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a takmer 295.000 úmrtí, vyplýva z bilancie WHO. WHO upozornila, že len za uplynulých sedem dní bolo v Európe zaznamenaných takmer 1,8 milióna nových prípadov nákazy a 19.500 súvisiacich úmrtí.

Podľa odhadov WHO za predpokladu, že sa v Európe budú dôsledne nosiť rúška a zachová sa striktná kontrola zhromažďovania ľudí, "môžeme do februára v Európe zachrániť viac ako 260.000 životov". "Status quo nie je možný," uviedol Kluge a v mene WHO vyzval štáty Európy na "cielené a primerané" opatrenia na potlačenie nárastu počtu infikovaných a úmrtnosti. Súčasnú silu epidémie v Európe možno podľa Klugeho vysvetliť starnúcou populáciou a značným počtom komorbidít (súčasného výskytu viacerých chorôb).

Agentúra AFP pripomenula, že európske vlády pokračujú v sprísňovaní obmedzení v snahe zastaviť alebo zmierniť druhú vlnu pandémie choroby COVID-19, ktorá ovplyvňuje ekonomiku eurozóny i jej verejný dlh. Ako príklad uviedla návrat k lockdownom v Anglicku i Grécku, ako aj zákaz vychádzania v Taliansku a na Cypre.

Kluge však v tejto situácii zdôraznil názor WHO, podľa ktorého školy musia zostať otvorené a zatvoriť by sa mali až v krajnom prípade, pretože "si nemôžeme dovoliť generáciu stratenú pre COVID-19". Poznamenal tiež, že "nie je dôvod tvrdiť, že školy sú jedným z hlavných vektorov prenosu" koronavírusu nového typu.

Pokiaľ ide o vakcínu proti COVID-19, podľa Klugeho je "veľmi pravdepodobné", že túto zimu ešte nebude, preto musíme vírus potlačiť prostriedkami, ktoré máme k dispozícii.

WHO v súčasnosti pracuje iného na viacerých riešeniach: okrem vývoja testov na COVID-19 na domáce použitie študuje aj stratégiu spočívajúcu v striedaní prísnych opatrení počas troch týždňov a ich uvoľnení v nasledujúcich dvoch týždňoch.