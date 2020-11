Najdlhšia etapa na Vuelte korisťou Jaspera Philipsena: Je to niečo úžasné, som nesmierne šťastný

Belgický cyklista Jasper Philipsen sa stal víťazom štvrtkovej 15. etapy 75. ročníka pretekov Vuelta a Espana.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Na zvlnenej 230,8 km dlhej trase z Mosu do Puebla de Sanabria obsadil tretie miesto ďalší Nemec Jannik Steimle (Deceuninck - Quick-Step).



Dvadsaťdvaročný Philipsen slávil premiérový etapový triumf na podujatí Grand Tour. "Je to niečo úžasné," uviedol v prvej televíznej reakcii. "Nedokážem slovami opísať, aký šťastný som z tohto víťazstva. Veľa pre mňa znamená. Celú Vueltu som striehol na ten správny moment, no práve dnes som to nečakal. S protivetrom to bolo náročné pre celú čelnú skupinu. Kým na začiatku dňa som neočakával, že by sa mohlo rozhodovať v hromadnom šprinte, v samom závere som veril, že by to mohlo vyjsť. Finiš sa mi vydaril, som nesmierne šťastný," dodal po zatiaľ najväčšom úspechu v kariére mladý Belgičan, ktorý po konci sezóny zamieri do tímu Alpecin-Fenix.



Na čele celkovej klasifikácie zostal Slovinec Primož Roglič. Líder tímu Jumbo-Visma prišiel do cieľa v hlavnom pelotóne, na čele má naďalej k dobru 39 sekúnd pred Ekvádorčanom Richardom Carapazom (Ineos-Grenadiers). Francúz Guillaume Martin z Cofidisu získal pre seba štyri horské prémie a definitívne si zabezpečil bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára.



Štvrtková etapa bola najdlhšou previerkou v tohtoročnej edícii Vuelty, pretekári museli nastúpať viac ako 4000 metrov. Prvé tri pokusy o únik ešte neboli úspešné, pelotón zakaždým "utečencov" rýchlo dohnal., následne sa odtrhla skupina s desiatimi cyklistami na čele s Timom Wellensom, Ruiom Costom a Alexom Aranburuom, ktorá sa postarala o únik dňa. Neskôr sa k nej pridali traja jazdci vrátane G. Martina, ktorý uchmatol pre seba aj druhú horskú prémiu na Alto de Carcedo (6,5 km, 3,6%).pred hlavným balíkom. V ňom diktovali tempo kolegovia Rogliča. Najťažším kopcom dňa bolo stúpanie na Alto de Furriolo (5,1 km, 7%), dominoval na ňom opäť suverénny G. Martin, ktorý následne získal pre seba aj štvrtú prémiu. Približne 100 km pred cieľom sa náskok vedúcej skupiny prestal pozdávať Bore, ktorá začala diktovať tempo hlavného balíka. Únik sa okrem blížiaceho sa pelotónu musel pasovať aj s vetrom s rýchlosťou 25 km/h, pridali sa k nemu aj dážď a hmla. Z úniku vystúpil Wellens, ktorému po stredajšej etape chýbali sily. Na jedinej rýchlostnej prémii získal štyri body Mattia Cattaneo, ktorý sa vydal na sólo. Na začiatku stúpania na záverečnú horskú prémiu Alto de Padornelo (6,4 km, 3,5 %) mal k dobru 1:45 min na pelotón. Cattaneo si na prémii pripísal tri body.a tri km pred cieľom aj Cattanea. Rozhodlo sa tak v záverečnom šprinte, v ktorom mal najviac síl Philipsen.