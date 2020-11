Ministerstvo reaguje na obavy z korony: Kožušinová farma v Príbovciach je pod prísnou kontrolou

Kožušinová farma v obci Príbovce v okrese Martin je pod prísnou veterinárnou kontrolou.

V prípade, že by sa u zvierat začali objavovať klinické príznaky ochorenia COVID-19, pristúpi sa k utrateniu zvierat. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR. Reagovali tak na výzvu ochranárov, ktorí ich požiadali o zatvorenie slovenskej farmy pre mutáciu koronavírusu na farmách s norkami v Dánsku.

Na otázku TASR, či rezort a veterinári pristúpia k zatvoreniu farmy, odpovedali, že na ňu nemajú prístup okrem ošetrovateľov žiadne cudzie osoby. Podľa novely zákona o veterinárnej starostlivosti môže farma fungovať do 31. decembra 2025. Doposiaľ neboli z farmy nahlásené žiadne klinické príznaky choroby, ako sú hnačky, zápaly pľúc, potraty či úhyny, tvrdí MPRV a ŠVPS. Pripravujú program, kde zvieratá chované na farme budú môcť podstúpiť test na nový koronavírus.

Agrorezort spolu so ŠVPS vysvetľujú, že k mutácii vírusu v Dánsku došlo z dôvodu, že zvieratá boli primárne infikované človekom a sekundárne sa infekcia šírila medzi zvieratami na farmách a znovu prešla na človeka. "Vytvára to veľké riziko v boji proti ochoreniu COVID-19 z dôvodu, že aj keď v tomto štádiu bude ponúknutá na trh účinná vakcína, môže sa stať, že práve mutáciou takto prenášaného vírusu vakcína stratí na účinnosti," uviedli. Dánsko od júna eviduje výskyt koronavírusu nového typu na mnohých farmách s norkami, hlavne na severe regiónu Jutland a na západe krajiny. V tejto oblasti bolo zistených aj 12 prípadov prenosu mutovaného vírusu na človeka. Zlikvidované majú byť všetky norky chované v Dánsku. Polícia odhadla, že by malo ísť o 15 až 17 miliónov noriek chovaných na 1080 farmách.