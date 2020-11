Dcérka rapera Majka Spirita má už mesiac: Tá je ale roztomilá! Sladké slová známeho otecka

Rastie ako z vody! Zdá sa, akoby to bolo včera, keď raper Majk Spirit a jeho manželka Maria privítali na svete dcérku Ariu. Dnes má ich dievčatko už vyše mesiaca.

Čerstvý otecko Majk Spirit si každým dňom viac a viac vychutnáva najdôležitejšiu rolu v živote muža - rolu otca. Dcérka Aria, ktorú má s manželkou Mariou, podľa najnovších fotiek páru rastie ako z vody. "Moja princeznička má dnes 1 mesiac," uviedol 1. novembra na sociálnej sieti hrdý otecko.

Hoci raper teraz prežíva tie najkrajšie chvíle, neštíti sa vzdať hold ani ostatným rodičom, ktorí to majú v živote možno aj čosi ťažšie. "Svet v mojich rukách. Už sú to 3 týždne, čo ju máme doma. Je to mega úžasné, ale miestami aj fakt že náročné. Obdivujem moju manželku, ako to s ňou zvláda, ale občas sa mi zdá, že aj dvaja sme na to málo... Nechápem, ako sa to da zvládnuť, keď má niekto viac takýchto človiečikov naraz. A vôbec nechápem, ako to dávajú single mamičky. Single oteckovia už úplne sci-fi. Obrovský rešpekt všetkým dobrým rodičom," napísal na sociálnych sieťach 3 týždne po príchode maličkej raper.