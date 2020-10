Emotívny zážitok Majka Spirita po narodení dcérky: Maličká strávila takmer celý prvý deň s raperom

Raper Majk Spirit si užíva prvé otcovské povinnosti. S manželkou Mariou privítali dcérku Ariu, z ktorej sa tešia už niekoľko dní.

Október je pre rapera Majka Spirita a jeho manželku Mariu momentálne tým najkrajším mesiacom. Na jeho začiatku sa im totiž narodila dcérka Aria. "Aria Dušička prišla na svet dnes 1.10.2020 o 08:18 ráno v Bratislave. Je zdravá a krásna a váži 3820 gramov.. mama je v poriadku a tato je šťastný.. najkrajšie ráno v mojom živote," napísal k fotke s bábätkom na sociálnej sieti 1. októbra Majk Spirit.

Dcérka je teraz u známeho páru stredobodom všetkého. Ako uviedli Majk a Maria pre svojich fanúšikov, Ariu plánujú učiť tri jazyky. "Hovoríme na ňu po anglicky... Plus mama na ňu hovorí po rusky a ja po slovensky. Verím, že zvládne hneď 3 naraz," prezradil raper. Nezdráhal sa napísať fanúšikom ani o svojich pocitoch, keď vzal maličkú prvý raz do náručia. "Bol som tak nervózny, že si to ani moc nepamätám. Ani som nedýchal, keď som ju držal prvýkrát. Strávil som s ňou potom skoro celý deň, lebo mama bola na pooperačke. Zázračné hodiny, fakt," netajil dojatie z krásnych momentov Majk Spirit.