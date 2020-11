V Anglicku začal platiť lockdown, štamgasti nezaváhali: Zbohom, krčmy naše!

Angličania využili poslednú možnosť na občerstvenie vo svojich obľúbených lokáloch. Oddnes až do 2. decembra platia pre celú krajinu tvrdé obmedzenia. Všetky obchody, ktoré nie sú životne dôležité, musia zostať zatvorené. Týka sa to aj reštaurácií a krčiem.

Obyvatelia Londýna a ďalších miest preto vyrazili do ulíc, aby sa ako príkladní štamgasti rozlúčili s pohostinstvami.

Prevádzkovatelia sa spočiatku búrili. Najprv im totiž povolili iba predaj jedál cez okienko. Teraz už je možné predávať aj alkohol, ale iba v pohároch so sebou. Napríklad pivo načapujú smädnému Angličanovi do plastového pohára. Záujemcovia si môžu prostredníctvom webovej stránky, telefónu alebo SMS správy objednať a vyzdvihnúť z baru alkoholický nápoj. Jedinou podmienkou je, že nesmú vstúpiť do priestoru podniku.

Otvoriť galériu Záverečná sa blíži! Zdroj: Getty Images

Otvorené môžu zostať len tie krčmy a reštaurácie, ktoré umožňujú ľuďom vziať si jedlo so sebou. Bez tejto možnosti musia zostať bezpodmienečne zatvorené. Rovnako Angličania musia odložiť na neskôr návštevy kaderníctiev či fitnescentier. Školy, univerzity a ihriská zostávajú naďalej otvorené. Ľudia môžu vychádzať z domu za prácou, školou, zo zdravotných dôvodov či na nákup základných potravín. Povolené nie sú bohoslužby ani sobáše, preto sa niektoré páry tiež snažili stihnúť svadbu na poslednú chvíľu.