Hviezda z VyVolených uteká pred políciou, jeho brat Miki šokuje: Povedal viac, ako mal?!

Vyhýba sa base! Anton „Tony“ Ferleťják (48) z niekdajšej jojkárskej reality show VyVolení bol obvinený z obzvlášť závažného zločinu lúpeže. Hoci mu súd vymeral 15-ročný trest, svalovec na výkon trestu nenastúpil. Polícia tak po ňom vyhlásila pátranie, pretože Tony sa vyparil z povrchu zemského.

O televíznej hviezdičke, ktorá narobila vo vile poriadne ofuky, zdá sa, nechyruje ani jeho známy brat Miki (42), tiež niekdajšia hviezda markizáckej reality show Farma. O celej kauze je však viac ako dobre informovaný.

Tony, hviezda reality show VyVolení, má na krku políciu. Nový Čas včera informoval, že Tony Ferleťják nenastúpil na výkon trestu po rozhodnutí Krajského súdu v Trnave zo dňa 16. 9. 2020. Prostoreký Oravec sa totiž vyparil. „Jeho súčasný pobyt nie je známy. Po menovanom pátrame,“ povedala hovorkyňa KRPZ v Žiline Jana Balogová. Kde sa teda známy svalovec z vily momentálne nachádza, nevedno. Povedať to nevedel ani jeho brat Miloš, prezývaný Miki.

Ten v minulosti farmárčil v markizáckej reality show a po skončení pokračoval v romániku s playmate Andreou Járovou, s ktorou sa spoznali práve v tejto televíznej šou. Svojho brata si však bráni zubami-nechtami a verí, že je nevinný, a to napriek tomu, že mu súd právoplatne naparil 15 rokov a rozhodol o jeho vzatí do väzby za obzvlášť závažný zločin lúpeže.

Ešte v roku 2008 mal mať totiž s ďalšími mužmi opletačky s podnikateľom Ladislavom Kováčom, ktorý zomrel. Miki však tomuto scenáru neverí a brata obhajuje. „Bol v tej skupine zapletený, ale len do jedného prípadu, kde iba jedného človeka zoznámil s nejakými ľuďmi. Keď tí ľudia ‚bandovali’, on tých ľudí ani nepoznal. Ten dotyčný pán, ktorého okradli, bol dlžný peniaze. Oni mali od neho tie peniaze len vymôcť,“ povedal nám dobre informovaný Miki.

„Vznikol tam bludný kruh, lebo táto skupina naozaj bola, oni naozaj ’bandovali‘, to je pravda, ale on sa pri tejto poslednej veci prakticky zviezol. Tam je veľa dôkazov, ktoré hrali v jeho prospech a súdnictvo to vôbec nebralo do úvahy,“ vysvetľuje svoju verziu známy farmár.

Prihlási sa sám?

Miki je tak o celej kauze veľmi detailne informovaný, ale kde sa nachádza jeho brat, nekonkretizoval. „Ak sa ma pýtate, kde je, tak neviem. Určite niektorí ľudia asi vedia, kde je, čo je, možnože už je v Belize, ja neviem,“ priznal zhovorčivý farmár, ktorý je presvedčený, že Tony do basy nepatrí. Podľa jeho slov bratovi dokonca ešte nebol doručený papier s rozhodnutím súdu, že má ísť do väzby. Prečo teda zmizol? Na to už Miki odpovedať nevedel.

„Jemu ešte neprišlo vyrozumenie zo súdu. Takže hľadaný je, ale pátranie môžu začať, až keď prídu veci zo súdu. Len sudca poslal právnikovi list, že rozhodnutie príde 9. alebo až 15. decembra,“ rozhorčil sa Miky a hneď dodáva: „Ja si myslím, že ak mu príde rozhodnutie, tak určite príde na políciu sám a bude to riešiť legálnou cestou. Určite sa nebude schovávať, lebo svojím spôsobom to nemá zmysel.“ Miki, ktorý je rovnako ako jeho brat Tony v Námestove dobre známou osobou, chce celý prípad opäť otvoriť.

„Určite budeme písať na Najvyšší súd, nech sa tento prípad ešte raz prešetrí,“ dodal Miki, ktorý nielenže vlastní diskotéku na brehu priehrady, ale chváli sa aj luxusným životom, ktorý bežným ľuďom na Orave vyráža dych.