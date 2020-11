Od vraždy študenta Tupého uplynulo už 15 rokov: V akom štádiu je vyšetrovanie?

Kauza vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 je momentálne v štádiu prípravného konania.

Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová. „Vyšetrovateľ vo veci koná, avšak vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie, podrobnejšie informácie nebudeme zverejňovať,“ dodala.

Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar ešte v novembri 2017 pre médiá povedal, že vyšetrovanie v kauze vraždy študenta Daniela Tupého pokračuje, pričom polícia preveruje aj nové informácie. „Som optimista, ale bližšie vám v tejto dobe nemôžem povedať žiadne ďalšie informácie,“ povedal pred tromi rokmi policajný exprezident s tým, že polícia na prípade intenzívne pracuje a bol by veľmi rád, keby sa ho podarilo objasniť.

Študent Daniel Tupý so šiestimi kamarátmi prechádzal večer 4. novembra 2005 cez parkovisko na bratislavskom Tyršovom nábreží, kde ich napadli. Všetkých kopali útočníci do hlavy, niektorí mali aj bodné zranenia. Obžalovaných v kauze tejto vraždy 16. júna 2009 Okresný súd Bratislava I oslobodil. Súd neuznal za vinného Richarda H., ktorého prokuratúra žalovala z vraždy študenta, ani Dávida V., Jána S., Michala B. ani Róberta J., ktorých žalovali z ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a výtržníctva. Rozsudok v kauze padol po približne tri a pol roku od spáchania vraždy. Obžaloba nemala v kauze vraždy študenta pevný, nespochybniteľný dôkaz, čo priznala už počas záverečnej reči prokurátorka. Podporila aj návrh otca obete, aby obžalovaní išli na detektor lži, senát to však podobne ako už predtým, keď to navrhovala obhajoba, nepripustil. Podľa prokurátorky stálo trestné stíhanie a neskôr aj obžaloba len na výpovediach svedkov. Proti oslobodzujúcemu rozsudku sa najprv prokuratúra odvolala, neskôr však odvolanie stiahla.