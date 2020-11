Svetové médiá o tesnom súboji Trump-Biden: Drsné reakcie z Iránu, denník z Kene to zaklincoval

Spojené štáty sa prebúdzajú do nového dňa, ale kto sa na najbližšie štyri roky stane šéfom Bieleho domu stále nie je jasné. Prezident Donald Trump sa síce počas volebnej noci za víťaza prehlásil, výsledky hlasovania v rade kľúčových štátov však nie sú kompletné.

Neočakávane tesné zápolenie si všímajú zahraničné médiá. Kým z Ruska znejú slová o "šialenstve" amerických volieb, iránska televízia pripomenula hroziace občianske vojny, píše spravodajský web BBC.

"Šialenstvo" amerických volieb a "Spojené štáty nervozity", sú popisy povolebnej nálady, ktoré sa objavili v ruskej televízii NTV či v indických novinách The Indian Express. Podľa spravodajského webu BBC hlavný vzkaz ruskej televízie divákom dnes nie je o tom, či by bol lepší Trump alebo Biden, ale naopak, že v USA zlyháva demokracia, krajina sa ocitá v chaose a nie je v pozícii, aby kohokoľvek poúčala o tom, čo je správne. Kanál Rossija-24 odvysielal bez komentára dlhé videá bitiek a hádok v amerických uliciach.

"Atmosféra je elektrizujúca. Biden a Trump sú vyrovnaní a obaja si pripravujú víťazný príhovor," zaznelo na ukrajinskom televíznom kanáli Inter. Latinskoamerické médiá uviedli, že sa preteky chýlia k veľmi tesnému a nervy drásajúcemu koncu. "Trumpovo víťazstvo na Floride pochováva vyhliadky na masakrujúci triumf demokratov," uviedol prominentný brazílsky denník Folha de Sao Paulo.

Na iránskom medzinárodnom kanáli Press TV bola významná časť vysielania venovaná "hrozbe občianskej vojny" v USA. Moderátor poznamenal, že pohľad na voľby v USA zvonku je "veľmi desivý". Čínska štátna a ďalšie ázijské médiá poznamenali, že v USA môžu prepuknúť nepokoje, pretože konečný výsledok zrejme nebude ešte nejakú dobu jasný. Nemecký bulvárny denník Bild napísal: "Stále viac pozorovateľov, ktorí odhadovali jasné víťazstvo vyzývateľa Joea Bidena, sa teraz pýta: Môže to Trump ešte obrátiť?" "Je to matka všetkých bitiek a Američania to pochopili," stojí v stĺpiku francúzskeho denníka Le Monde.

"Spojené štáty zatajujú dych, pretože hlasovanie ponecháva krajinu bez vládcu," uviedol taliansky denník La Stampa. Podľa tureckej NTV "Biden nedokázal predviesť očakávaný výkon" a "Trump je šťastný a pevne verí, že mandát obháji". Arabské médiá poukazujú na neistotu ohľadom výsledku. Televízia Al-Arabíja, ktorá je financovaná Saudskou Arábiou, uviedla, že výsledok môže byť jasný až za niekoľko dní. Katarská Al-Džazíra odvysielala rozhovory s americkými komentátormi, v ktorých zazneli výhrady voči tweetu Trumpa, v ktorom šéf Bieleho domu napísal: "Obrovsky sa nám darí, ale oni sa nám snažia ukradnúť voľby. Nikdy im to nedovolíme." Egyptské noviny poukázali na "historickú volebnú účasť". Kenský denník The Star zas zverejnil karikatúru, na ktorej proti sebe stoja maskoti demokratov a republikánov, držia zápalky a chystajú sa odpáliť bombu s nápisom "Hrozba povolebného násilia v USA".