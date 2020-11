Slováci môžu vstúpiť do ďalšej krajiny bez obmedzení: Rezort zahraničia však zdvíha varovný prst

Občania Slovenskej republiky môžu vstúpiť na územie Bulharska bez povinnosti predloženia negatívneho testu na ochorenie COVID-19 alebo karantény.

Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.

Rezort diplomacie ďalej priblížil, že rovnaké podmienky platia pre slovenských občanov prichádzajúcich do Bulharska z členských štátov Európskej únie (EÚ), Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a z krajín schengenského priestoru, a to vrátane San Marína, Andorry, Monaka a Vatikánu.

MZVEZ SR zároveň upozorňuje, že osoby, ktoré cestujú zo Severného Macedónska, Albánska, Kosova, Bosny a Hercegoviny, Čiernej hory, Moldavska, Izraela, Kuvajtu a Ukrajiny môžu vstúpiť na územie Bulharska v prípade, že sa preukážu negatívnym PCR testom na COVID-19, nie starším ako 72 hodín pred vstupom do krajiny. „V súlade s platným nariadením sa za krajinu, z ktorej osoba prichádza, považuje tá krajina, z ktorej sa začala cesta, bez ohľadu na tranzit cez iné krajiny počas cesty,“ pripomína rezort diplomacie.

Veľvyslanectvo SR v Sofii zároveň dôrazne odporúča každému turistovi uzavrieť komerčné zdravotné poistenie pred cestou do Bulharska na celú dĺžku pobytu. Veľvyslanectvo zároveň upozorňuje, že treba brať do úvahy možnosť predĺženia pobytu, keďže v prípade nariadenej karantény sa môže pobyt o 14 dní predĺžiť. Osoby vstupujúce do Bulharska či osoby, ktoré územie tranzitne prechádzajú, predložia orgánom hraničnej kontroly vyhlásenie, že sú oboznámené s rizikami nákazy ochorením COVID-19. „V prípade, ak tak občania neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Bulharska,“ dodáva rezort diplomacie.