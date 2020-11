Denný prírastok nakazených v Rusku sa šplhá k 20-tisíc: Rázny názor Putina na lockdown

Rusko v stredu oznámilo, že v krajine za uplynulý deň zaznamenalo rekordných 19.768 nových prípadov ochorenia COVID-19.

Prezident Vladimir Putin pred niekoľkými dňami uviedol, že vo svojej krajine neplánuje zaviesť lockdown, informuje agentúra AFP. Ruská federácia v spojitosti s koronavírusom zaznamenala za uplynulý deň rovnako rekordných 389 úmrtí. Celkovo v krajine dosiaľ nákaze podľahlo 29.217 ľudí. Podobne ako v iných európskych štátoch, prudký nárast počtu osôb nakazených vírusom zasiahol aj preplnené ruské nemocnice.

Rusko zaviedlo počas vrcholu prvej vlny pandémie koronavírusu od marca do mája najprísnejšie lockdowny, no prezident Putin minulý štvrtok uviedol, že krajina "neplánuje zaviesť prísne opatrenia" ani celoplošný lockdown. Putin sa prikláňa k opatreniam na regionálnej úrovni, ktoré by boli namierené na najviac postihnuté mestá a regióny. Rusko zatiaľ zaznamenalo 1.693.454 prípadov ochorenia COVID-19.