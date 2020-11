Prezidentka Čaputová: Nemôžeme podľahnúť falošnej nádeji! Matoviča požiadala o jedno

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podporuje testovanie na hraniciach aj cielené testovanie v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb a kritickej infraštruktúre.

Víta tiež možnosť bezplatného testovania v okresných mestách. Pozitívne vníma aj to, že druhé kolo testovania sa uskutoční iba v najzasiahnutejších okresoch. Na utorkovom (3. 11.) stretnutí požiadala premiéra Igora Matoviča (OĽANO), aby sa zvýšená pozornosť venovala nemocniciam. Informovala o tom v stredu na tlačovej konferencii.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

"Na Slovensku stav zdravotníctva nie je v dobrej kondícii a čelí neobvyklému náporu," zdôraznila Čaputová. Kľúčový je podľa nej zdravotnícky personál, preto oceňuje pravidelné antigénové testovanie. Vedenie nemocníc však podľa nej upozorňuje aj na ďalšie problémy týkajúce sa manažmentu pacientov a pracovných síl.

Celoplošné testovanie, ale aj limity a obmedzenia podľa prezidentky prinášajú efekt. "Napriek tomu nemôžeme podľahnúť falošnej nádeji, preto plne podporujem všetky výzvy, ktoré smerujú k zodpovednému správaniu sa," dodala. Ocenila tiež, že nové opatrenia zohľadňujú odporúčania vedcov a odborníkov.

Hlava štátu verí, že druhé kolo testovania sa zrealizuje dobre s dostatočným počtom zdravotníkov, dobrovoľníkov a zvládnu ho Ozbrojené sily (OS) SR aj samosprávy. "Volili sme takú formu, aj vzhľadom na extrémne vyčerpanie hlavne príslušníkov OS SR a nasadenie týchto ľudí, aby sme (testovanie) urobili v čo najvyššom počte regiónov, ale zároveň tam, kde to má ešte naozaj významný epidemiologický význam," vysvetlil predseda vlády. Premiér poznamenal, že Slovensko ide do veľmi ťažkého obdobia. S hlavou štátu sa chce na túto tému stretávať podstatne častejšie. Kým Slovensko bude mať vakcínu, bude to podľa premiéra ešte boj na niekoľko mesiacov. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová mu podľa jeho slov oznámila, že prvé dávky vakcíny proti novému koronavírusu bude mať Slovensko približne v januári, ale aj to len v obmedzených množstvách.