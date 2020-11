Psychologička sa tak bála o svoje dcéry († 7), až ich zabila: Šokujúce zistenie

Zbláznila sa alebo ich chránila? Psychologička Michele Boudreau Deegan († 55) z Whashingtonu nadopovala svoje deti sedatívami a následne zastrelila seba a ich.

Len 7-ročné dvojičky Mairy Anneleise a Katie Elizabeth Deegan zomreli 24. októbra po tom, ako ich zabila vlastná mama. Ako píše Mail online, hlavným motívom vraždy mohol byť spor o starostlivosť o deti. Michele kvôli tomu zvádzala ťažké boje so svojím manželom. Súd napokon zveril potomkov do striedavej opatery. Štyri dni po rozsudku matka vykonala ohavný čin. Šerif Bill Elfo uviedol, že to mala celé naplánované a nikdy by nedopustila, aby boli dcéry bez nej.

Výsledky pitvy nakoniec potvrdili, že Michele dala svojim deťom obrovské množstvo sedatív a v spánku ich zastretlila. Následne obrátila zbraň proti sebe a vypálila. Deegan pracovala dlhé roky ako psychologička a pomohla mnohým ľuďom. Jeden z jej priateľov však potvrdil, že bola mentálne chorá. "Michele bola úžasná žena... evidentne sa snažila chrániť dievčatá pred životom s otcom totálne chorým, nepredstaviteľným, zvráteným spôsobom," napísal. Susedia ledva videli dvojičky hrať sa vonku pred domom.

Z tvrdenia jej kamaráta vyplýva, že namala ľahký život. Rozvádzala sa s manželom, ktorý ju fyzicky napádal. Keď si myslela, že je konečne po všetkom, vždy sa objavil dôvod na opätovné rokovanie. Kvôli tomu sa ocitla aj v bankrote. Podľa slov blízkej osoby sa iba snažila chrániť svoje malé. "Chcem len, aby ste vedeli, Michele neubližovala dievčatám, milovala ich. Bola len chorá...a vystrašená," uzavrel.