Zničený Maradona pred operáciou bojoval s depresiou: Potrebuje pomoc, tvrdí jeho lekár

Fanúšikovia sa o neho boja. Tri dni po 60. narodeninách skončil legendárny futbalista Diego Maradona v nemocnici. Argentínsky majster sveta z roku 1986 bol hospitalizovaný so psychickými problémami. Slávny Diego totiž dostal depresie!

Maradona je na pozorovaní na klinike Ipensa v meste La Plata, kde trénuje prvoligový klub Gimnasia y Esgrima. „Nebol v dobrom psychickom stave a to malo dopad i na jeho fyzické zdravie. Nie je na tom tak dobre, ako by mohol byť. Potrebuje pomoc a teraz je na to ten správny čas," povedal Maradonov osobný lekár Leopold Luque a dodal: „Diego je človek, ktorý je občas vynikajúci a niekedy už až tak nie. Mohol by na tom byť desaťisíckrát lepšie a pobyt v nemocnici mu pomôže. Je veľmi náročné byť Maradonom." Bývalý skvelý útočník pozná nemocnice ako svoje topánky. V roku 2004 bol hospitalizovaný so srdcovými a s respiračnými problémami, ktoré súviseli s užívaním kokaínu. Neskôr sa viackrát podrobil odvykacím kúram pre závislosť od drog a od alkoholu. V januári si poležal na nemocničnom lôžku pre vnútorné krvácanie do brucha.

Podľa najnovších informácií argentínskych médií sa mal v utorok podrobiť akútnej operácii kvôli krvácaniu do mozgu. Subdurálny hematóm u Maradonu odhalilo vyšetrenie v nemocnici.

Podľa Maradonovho osobného lekára Leopolda Luqueho pôjde o rutinný zákrok. "Je pri vedomí, všetkému rozumie a súhlasí s operáciou," povedal doktor. Maradona bude následne prevezený na kliniku Olivos v Buenos Aires. Subdurálny hematóm zvyčajne vznikne po údere do hlavy. "Musel sa tresnúť a ani si to neuvedomil. To sa môže stať vzhľadom k práškom na spanie, ktoré užíva," povedal rádiu Kiss Kiss Maradonov priateľ a manažér Stefano Ceci. "V posledných dňoch bol na dne, deprimovaný a anémia tomu ešte pridala. Jeho životný štýl sa po tých rokoch na jeho tele veľa podpísal a pandémie jeho psychickému stavu moc nepomohla," uviedol Ceci.