Je jedno, kto vyhrá: Obchodníci v USA sa boja nepokojov po oznámení výsledkov prezidentských volieb

Takéto zábery sa na pobreží USA objavujú väčšinou počas hurikánovej sezóny.

Teraz však výklady amerických obchodov ohrozuje iný živel. S rastúcim napätím ohľadom prezidentských volieb úmerne stúpajú aj obavy amerických obchodníkov z následných nepokojov. Dusná atmosféra vládne v celej krajine. Je totiž úplne jedno, ktorý kandidát vyhrá. Očakáva sa, že radikálni prívrženci republikánov či demokratov si v prípade neúspechu pôjdu vybiť svoju frustráciu. Emócie totiž neboli takto vybičované vari ešte pred žiadnymi voľbami v americkej histórii.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Môže to byť ešte komplikovanejšie. Napríklad, ak Trump prehrá a odmietne uznať výsledok volieb, vyvolá to búrku protestov podobným tým júnovým. Tie vyvolalo usmrtenie Georgea Floyda políciou. Demonštrácie vtedy sprevádzalo aj ničenie a rabovanie obchodov. Podniky naprieč Amerikou sa preto pripravujú na najhoršie. Ruky si mädlia len majitelia firiem, ktoré na výklady montujú preglejkové ochranné dosky. Ich pracovníci sa nezastavia od rána do noci.

Aj Biely dom, ktorý je beztak chránený betónovými i kovovými plotmi, posilňuje opatrenia. Montujú okolo neho vyššie ploty, ktoré sa nedajú preliezť. V pohotovosti sú špeciálne útvary polície. A hoci turistický ruch v USA je minimálny pre pandémiu koronavírusu, cudzie štáty varujú svojich občanov. Napríklad Kanada i Austrália už dlho neodporúčajú cestovanie do USA. Pre tých, ktorí v USA predsa len sú, vydali odporúčania, aby sa vyhli demonštráciám.

Priebeh volebnej noci