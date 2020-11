Tím z Banskej Bystrice by si zopakoval testovanie aj v druhom kole: Čo bolo najťažšie a čo im dopĺňalo energiu?

Vytvorili skvelú partiu. Hrdinami uplynulého víkendu boli určite členovia testovacích tímom po celom Slovensku, v ktorých boli vojaci, zdravotníci, policajti a dobrovoľníci.

Tí stáli dlhé hodiny, veľakrát spotení v ochranných overaloch a na zime. Takéto 3 tímy boli aj v Základnej škole s materskou školou Jána Bakossa v Banskej Bystrici. Tretí tím tvorilo 6 veselých a príjemných ľudí, ktorí si evidentne sadli nielen po pracovnej, ale aj po ľudskej stránke.

Od začiatku, aj napriek sobotnému náporu si našli svoj rytmus a práca im išla doslova od ruky. Všetci svorne priznali, že ak by ich tím zostal nezmenený a takisto aj miesto, kde pôsobili, zúčastnia sa aj druhého kola. Tento tím na Bakosske otestoval v sobotu cez 500 ľudí a do 300 ľudí v nedeľu.

Andrej, lekárnik, Banská Bystrica

-miešal, vyhodnocoval testy

„Najťažšie bolo asi to, že sme museli mať na sebe všetky tie ochranné pomôcky. Všade to tlačilo, bol diskomfort. V tíme sme si zaviedli individuálny systém, že sme vedeli vykryť, keď chcel ísť niekto na pauzu a podobne. Takže robota nám išla od ruky. V sobotu to bolo ako na bežiacom páse, tak čas utekal rýchlo.“

Eva, stážistka, Banská Bystrica

-vypisovala certifikáty

„Ja som bola náhradníčka a prišla som až v nedeľu. Na jeden deň. Pre mňa bolo najhoršie to čakanie na ľudí, keďže veľká väčšina prišla už v sobotu. Bola zima, my sme čakali a žiadni ľudia nechodili. Overal som našťastie zvládala v pohode. Všetci sme mali inštrukcie, ako s ním narábať, hlavne bezpečne pri vyzliekaní.“

Samuel, masér, Banská Bystrica

-vyhodnocoval testy, písal a odnášal certifikáty

„Najhoršie bolo asi byť v tom obleku, potili sme sa v tom a potom na zime. Ja som mal viac funkcií, lebo nás bolo o jedného menej. Keď sme nabehli na ten správny systém, už to bola pre nás hračka. S kolegami sme sa rozprávali, že keby to takto bolo aj v druhom kole, určite do toho ideme.“

Kpt. Peter, OS SR, Banská Bystrica

-veliteľ odberového miesta č.3

„Pre mňa bolo najťažšie to, že sme skoro vôbec nespali. Ako velitelia odberných miest to bola jedna hodina, maximálne dve. My sme pokračovali, aj keď skončilo testovanie. Museli sme všetko vydezinfikovať a pripraviť na nasledujúci deň. Bolo to náročné, keďže táto operácia sa pripravovala celý týždeň. Išli sme na hranicu možností. Bol však skvelý tím a to všetko vyvážilo. Atmosféra bola úžasná.“

Jana, zdravotná sestra, Banská Bystrica

-odoberala vzorky

„Najťažšia bola sobota. To bolo doslova šialené. My sme padali od únavy. Ja som v práci a doteraz neviem poriadne rozprávať. Ľudia akoby nerozmýšľali, že majú na testovanie ešte aj nedeľu. Ale vytvorili sme tím, ktorý spolu ľudsky spolupracoval. Pravdu poviem, osobne do druhého kola by som nešla, ale ak by sme boli v tomto zabehnutom tíme, asi by som išla opäť.“

Táňa, študentka, Prešov

-zapisovala údaje od ľudí

„Najnáročnejšie bolo asi to, že bola zima, keď sme boli vonku. A ešte aj to, že stále, keď aj teraz zatvorím oči, vidím občianske preukazy. Keby sme zostali v takom zložení, určite sa zúčastním. Boli sme naozaj veľmi dobrá partia. Dokonca sme si aj vonku zatancovali, keď nám bola zima.“