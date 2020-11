Umelci sa dočkali: Na pomoc kultúre sa vyčlenilo 1,5 milióna z nórskych grantov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyčlenilo 1,5 milióna eur na pomoc kultúre. Ide o výzvu v programe Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca. Financovaný je z nórskych grantov. Informoval o tom Andrej Ďuríček z odboru komunikácie MIRRI SR.

"Oblasť kultúry a umenia čelí v čase pandémie veľmi zložitej situácii. Tisícky ľudí nemôžu pre koronakrízu vykonávať svoju prácu a zostali prakticky bez pravidelného príjmu. Štát im už pomáha cez viaceré schémy, ktorých cieľom je zmierniť dopady tejto krízy," uviedla rezortná šéfka Veronika Remišová. Zároveň verí, že prostriedky z aktuálnej výzvy umožnia pracovníkom v kultúre, umení a kreatívnom priemysle prekonať dopady koronakrízy.

Jednotliví žiadatelia môžu dostať príspevok vo výške 50 000 až 200 000 eur. Granty z výzvy budú smerovať do piatich oblastí. Ide o aktivity umeleckých a kultúrnych centier a priestorov venujúcich sa živým vystúpeniam, umelecké a kultúrne podujatia a predstavenia, festivaly či výstavy, priblížil Ďuríček. Pokračuje, že peniaze poputujú aj na kultúrne, umelecké a vzdelávacie činnosti, písanie, editovanie, produkciu, distribúciu, digitalizáciu a publikovanie hudby a literatúry a do podpory bilaterálnej spolupráce v oblasti súčasného umenia a kultúry s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom. "Aktuálna výzva je otvorená do 25. februára 2021," podotkol Ďuríček.

Vysvetlil, že špecifikom tejto výzvy je podmienka realizácie podporených projektov v partnerstve aspoň s jednou z inštitúcií z prispievateľských štátov - Nórska, Islandu, Lichtenštajnska. Rezort informatizácie sa od októbra stal riadiacim orgánom pre nórske a EHP fondy.

Granty EHP a Nórska sú finančnou schémou, prostredníctvom ktorej Nórsko, Island a Lichtenštajnsko ako nečlenské štáty Európskej únie (EÚ) poskytujú finančné príspevky tým krajinám EÚ, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa je nižší ako 90 percent priemeru, uviedol Ďuríček.