Dva dni testovania mali diametrálne odlišný priebeh: Na odber z auta sa čakalo aj 8 hodín!

Prišlo približne 2,5 milióna ľudí a potrebovali pevné nervy! Celoplošné testovanie na COVID-19 od začiatku vzbudzovalo vášne.

Ľudia sa báli najmä dlhočizných radov, vrtochov počasia aj organizácie. V sobotu sa tieto obavy ukázali opodstatnené, a i keď si mnohí privstali a s vidinou skorého otestovania zamierili na najbližšie odberové miesto, zasekli sa v rade. Iné to nebolo ani keď sa rozhodli ísť autom. V mestách neraz trčali v niekoľkohodinových kolónach. Dušičková nedeľa sa však líšila. Na parkoviskách, v školách či v domoch kultúry panoval pokoj a kto by čakal dlhočizné rady, hľadal by márne.

Košice

Sobota: Skontrolovali 95-tisíc ľudí Otvoriť galériu Košice Zdroj: red

V centre boli desiatky lokalít, kam mohli miestni zamieriť, no špekulovanie neprinieslo žiaden osoh. V radoch sa čakalo desiatky minút. „Na odberných miestach za prvý deň otestovali takmer 95-tisíc ľudí. Pozitívnych bolo menej ako pol percenta,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček.

Nedeľa: Letisko ignorovali Otvoriť galériu Košice Zdroj: red Sviatočné testovanie prebiehalo pokojnejšie. „Väčšina odberných tímov mala dokonca prestávky,“ uviedol ráno na letisku primátor. Na Luníku IX bola situácia opačná. Ľudia stáli v radoch. „Armáda nám dovolila na Luníku IX iba jedno odberové miesto. Ráno sme jedno pridali,“ dodal primátor.

Nitra

Sobota: Peklo pred Agrokomplexom Otvoriť galériu Nitra v sobotu Zdroj: red

V sobotu bolo v Nitre otestovaných 35 717 ľudí a kritická bola situácia najmä pred odberným stanoviskom na parkovisku pred Agrokomplexom. Išlo o lokalitu určenú pre odbery z auta, kde sa vytvorila obrovská zápcha a ľudia v nej strávili aj niekoľko hodín. V meste pomáhalo s testovaním na 62 odberných miestach vyše 600 ľudí. Lepšie to však nebolo ani tam a tvorili sa tam zástupy ľudí.