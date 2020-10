Pomoc na poslednú chvíľu, Naď hovorí o malom zázraku: Funkčné sú už takmer všetky odberné miesta

Na Slovensku bolo v rámci celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 v sobotu k 10.00 h funkčných viac ako 98 percent odberných miest.

Oznámil to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že z celkového počtu 4961 plánovaných odberných miest pre sobotu bolo otvorených 4900. Minister to označil za malý zázrak a úžasný výsledok.

Verí, že počas dňa sa podarí sfunkčniť všetky odberné miesta na Slovensku. "Aktuálny priebeh testovania v súčasnosti prekonal očakávania z posledných dní. Ukazuje aj tým, čo to spochybňovali, že sme sa zomkli," skonštatoval minister.

Zdravotníci, ktorých bol nedostatok, sa podľa Naďa hlásili vo veľkých počtoch v noci i ráno. "Aj teraz chodia na niektoré odberné miesta a buď sa zapoja priamo do práce, alebo sa pýtajú, kde treba pomôcť," podotkol šéf rezortu obrany. Do celoplošného testovania by malo byť aktuálne zapojených viac ako 15 000 zdravotníkov. Naď hovorí zatiaľ o úspechu. "K 10.00 h len 61 konkrétnych tímov nebolo funkčných. Je to zázrak, že nám prišlo toľko lekárov či medikov," oznámil Naď.

K ranným problémom, kde viaceré odberné miesta boli otvorené neskôr, vysvetlil, že nie všetky plánované odberné tímy boli funkčné. Niekde chýbal zdravotnícky personál a niekde materiál. V Bratislave podľa ministra chýbali najmä hárky. "Dôvodom je, že dve plne naložené autá ostali v kolóne, ktorá sa vytvorila pre 'drive through odberové miesta'. Museli ich s pomocou polície odtiaľ dostať," spresnil Naď. Potvrdil, že v Bratislave miestami kolabuje doprava najmä pre drive through miesta, kde sa tvoria rozsiahle zápchy. Ako podotkol, samosprávam preto odporúčali, aby drive through z tohto dôvodu nezriaďovali. "Upozorňovali sme ich na to. Niektorí to akceptovali, iní nie. Nie je to však kritika, ale fakt," uviedol minister.

Minister obrany a minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) sa zároveň prišli do bratislavskej Petržalky poďakovať 22 rakúskym vojenským špecialistom, ktorí pomáhajú pri celoplošnom testovaní. Vďaku okrem rakúskej vlády smerovali aj do Maďarska, odkiaľ prišlo na južné Slovensko pri testovaní pomáhať 200 špecialistov. Korčok zároveň deklaroval, že ich prítomnosť na Slovensku je v rámci humanitárnej operácie a v súlade s právnym poriadkom SR a Ústavou SR. Minister Naď taktiež oznámil, že celoplošné testovanie na Slovensku prišli sledovať aj poradcovia britského premiéra, keďže vo Veľkej Británii plánujú taktiež podobné testovanie.