V hlinikárni začali testovať deň pred celoplošnou akciou: Prečo dostali výnimku?

S veľkým testovaním zamestnancov začali niektoré podniky už v piatok.

Jednou z takýchto firiem je aj Slovalco v Žiari nad Hronom, kde budú počas troch dní testovať nielen svojich zamestnancov, ale aj ich rodinných príslušníkov či zamestnancov subdodávateľských firiem. „Naša spoločnosť je zaradená ako prvok kritickej infraštruktúry štátu, preto sme získali výnimku a na jej základe sme mohli začať testovať už v piatok,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Slovalco Milan Veselý. Otvoriť galériu V hlinikárni už začali testovať Zdroj: fab

„Máme 450 zamestnancov, potom testujeme vyhradených rodinných príslušníkov či stálych dodávateľov prác či služieb do fabriky. Očakávame, že za tieto 3 dni otestujeme 1 500 až 1 800 ľudí,“ vysvetlil Veselý s tým, že v piatok počas testovania nenastali žiadne problémy a nezaznamenali pozitívny prípad. Majú tri tímy, ktoré testovanie vykonávali, preto išlo zatiaľ všetko plynulo a ľudia nemuseli čakať v radoch.

Ak bude niekto pozitívne testovaný, alebo ide do karantény, musí firmu informovať, aby sa vedeli zariadiť na zmenách. „Pre nás je toto testovanie veľmi dôležité, aby sme umožnili ľuďom prísť do práce. Zabezpečenie zdravia zamestnancov je pre firmu kľúčové, pretože neočakávané vypnutie jednej pece na výrobu hliníka by stálo 200-tisíc eur, no takýchto pecí má spoločnosť 200,“ dodal Veselý.