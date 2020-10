Všetky informácie pokope: 26 otázok a odpovedí o celoštátnom testovaní!

Kopa otázok, na ktoré verejnosť nepozná odpovede. Minulý víkend sa zúčastnili na celoplošnom testovaní obyvatelia Oravy a Bardejova, teraz to čaká celé Slovensko.

Najväčšiu akciu od druhej svetovej vojny sprevádza chaos a množstvo logistických problémov, pričom najväčšiou prekážkou je nedostatok zdravotníkov. Mnohí ľudia ani deň pred začatím akcie nevedeli, čo im hrozí, ak sa neotestujú, alebo čo robiť, ak budú pozitívni. Nový Čas spísal 26 najčastejších otázok a zisťoval pre vás odpovede.

1. Už som COVID prekonal, musím ísť na test aj tak?

- Nie. Osoby, ktoré prekonali COVID-19, sa nemusia testovať, ak sa vedia preukázať potvrdením starým maximálne 90 dní, to znamená s dátumom 11. 8. 2020 a neskôr.





2. Môžem ísť aj keď som v karanténe alebo chorý?

- Ak ste v karanténe, na testovanie ísť nesmiete. V prípade choroby to záleží na type ochorenia a na tom, či ste spôsobilý sa na úkon dostaviť, ale v zásade zakázané to nie je. Je však lepšie, obzvlášť v prípade infekčného ochorenia, poradiť sa s lekárom.





3. Aké podmienky platia pre deti a pre osoby nad 65 rokov?

- Deti do 10 rokov sa na testovaní nezúčastňujú. Tieto deti môžu ísť do školy aj v prípade, že sú ich rodičia netestovaní, avšak takýto rodičia svoje dieťa nesmú do školy odprevadiť. Ak si rodičia nájdu inú osobu na odprevadenie, dieťa ísť do školy môže. Osobám nad 65 rokov sa testovanie neodporúča, avšak ak na test nepôjdu, musia ostať doma v karanténe.





4. Stačí, aby šiel na test jeden z rodiny?

- Nie. Test by mali podstúpiť všetky osoby staršie ako 10 rokov žijúce v jednej domácnosti.





5. Budú testovaní aj imobilní občania?

- Ak sa na testovanie nedostavia sami, tak iba v prípade, že sú umiestnení v nemocnici alebo DSS, ak im tam test urobia vo vlastnej réžii.





6. Ako viem, kam mám ísť?

- Na stránke www.somzodpovedny.sk a na facebookových stránkach jednotlivých obcí sú uvedené zoznamy odberných miest. Niektoré obce stihli vkladať informácie do poštových schránok, niektoré ich vyvesili aspoň na vchodové dvere bytoviek. Avšak na to, kam máte ísť, neexistuje záväzné pravidlo, vybrať si môžete ktorékoľvek odberné miesto.





7. Čo si mám priniesť?

- Občiansky preukaz, pričom u detí, ktoré ho ešte nemajú, stačí kartička poistenca. Môžete si doniesť aj vreckovky – pre prípad, že by na mieste nemali. Pred testom by ste sa mali vysmrkať. Odporúča sa mať aj vlastné pero a antibakteriálny gél.





8. Aké údaje budú zbierať o testovaných?

- Meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko, telefónne číslo a, samozrejme, výsledok testu.





9. Bude to bolieť?

- Výter je bolestivý len v extrémne zriedkavých prípadoch. Počas odberu sa vytierajú obe nosné dierky, je to nepríjemné, ale nie bolestivé.





10. Nemôžem sa na odbernom mieste nakaziť?

- Všetky odberné miesta sú prekontrolované a systém je nastavený tak, aby sa predišlo šíreniu nákazy. Všade sa kontrolujú odstupy, je tam dezinfekcia. Najslabšie miesto v tomto smere je rad, v ktorom čakáte na odber. Dbajte na to, aby sa aj tam dodržiavali dvojmetrové odstupy. Pravdepodobnosť nákazy pri dodržaní všetkých opatrení je minimálna.





11. Koľko budem čakať na výsledok?

- Výhodou antigénového testu je, že výsledok ukáže približne za 15 minúť. Toľko je potrebné počkať vo vyhradenom a vydezinfikovanom priestore a následne si prevziať zalepenú obálku s výsledkom.





12. Môže mi vyjsť pozitívny výsledok, aj keď budem negatívny?

- Antigénové testy nie sú presné na 100 %. Zatiaľ neexistujú relevantné údaje, na základe ktorých by sme vedeli povedať, aká je miera falošnej negativity a falošnej pozitivity testu v podmienkach všeobecnej populácie. Minister hovorí, že pozitívny výsledok v prípade negativity vyjde len veľmi zriedkavo.





13. Ak budem negatívny, končí sa pre mňa lockdown a môžem ísť na cintorín?

- Do 1. novembra platí celoplošný zákaz vychádzania, keď je možné ísť na nákup, do drogérie a do lekárne či do extravilánu. Po tomto termíne je možné s negatívnym testom opustiť okres či posedieť si s kamarátmi na terase podniku.





14. Čo ak budem pozitívny?

- Čo najskôr sa presuňte do 10-dňovej karantény a o pozitívnom výsledku informujte svojho obvodného lekára a ľudí, s ktorými ste boli posledné dva dni v kontakte. Sledujte si svoj zdravotný stav.





15. Aký postih hrozí za nedodržanie opatrení?

- Sankcie zostávajú rovnaké ako doposiaľ, v blokovom konaní do 1 000 eur a v správnom konaní do 1 659 eur (správne konanie rieši ÚVZ SR a okresné úrady).





16. Budúci víkend mám ísť na test znova?

- Druhé kolo testovania nie je povinné, rovnako ako to prvé. Odporúča sa však jeho absolvovanie, keďže prvý test v raných štádiách nákazy nemusí vírus spoľahlivo odhaliť. Ešte nie je jasné, či druhé kolo testovania bude.





17. Môžem odprevadiť dieťa do školy, ak som sa ja ani partnerka nedali

otestovať?

- Odpoveď nie je jasná. Podľa ÚVZ zrejme áno. Je to totiž sprievod osoby, ktorá ho potrebuje, a teda by to malo byť umožnené. Minister zdravotníctva však hovorí, že nie, tak sa čaká na spresnenie.





18. Má právo zamestnávateľ žiadať odo mňa výsledok antigénového/PCR

testu z víkendu?

- Podľa advokáta Róberta Bánosa by na to musel mať oporu v právnom akte, teda by muselo byť vydané opatrenie, že zamestnávatelia môžu pred vstupom do zamestnania vyžadovať výsledok testu, resp. by dôvodom muselo byť zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Vláda odporučila takéto nariadenie vydať hygienikovi. „Ak bude platne prijatá vyhláška, bude nutné vymedzeným subjektom preukázať výsledok testu. Skutočnosť, či takýto zásah (do zdravotných údajov) nie je protiústavný, by musel posúdiť Ústavný súd SR.





19. Čo ak som negatívny, ale moja manželka je pozitívna, môžem ísť do

práce a dieťa do škôlky?

- Na osobu žijúcu v spoločnej domácnosti s pozitívnou osobou sa vzťahuje povinnosť karantény. V prípade, ak niekto z vašej domácnosti nebol na testoch, tak zákaz vychádzania platí len pre neho. Podľa všetkého sa však deti do 10 rokov budú môcť zúčastniť vyučovania aj ak sa rodičia nedali testovať. Ministerstvo školstva čaká na vyjadrenie.





20. Budú mi výsledok testu kontrolovať pri vstupe do predajní? Napr.

elektropredajňa, obuv...

- Prioritne môže výsledok kontrolovať polícia, ktorej ak sa odmietnete preukázať, hrozí vám pokuta. Prevádzky podľa advokáta Róbera Bánosa môžu kontrolu vykonať tiež, no bude to záležať na každej prevádzke individuálne.





21. Čo ak sa pri vstupe do predajne preukážem PCR testom, ktorého výsledok mám v mobile?

- Certifikát, ktorý dostane každý testovaný, podľa kompetentných musí mať človek pri sebe, nestačí, aby bol odfotený v mobile, inak mu hrozia sankcie.





22. Ak som nešiel na antigénový test, môžem ísť k lekárovi?

- Áno, ale len v nevyhnutnom prípade. Čiže na neodkladné lekárske vyšetrenie či preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného. Výnimka platí aj na cestu k lekárovi a od neho.





23. Čo ak sa nestihnem otestovať? Teda, že pre veľký záujem mi test neurobia, ako preukážem, že som tam šiel?

- Premiér Igor Matovič informoval, že ak zdravotníci neprídu do odberných miest, budú musieť nechať zatvorené obchody a prevádzky ďalší týždeň, dva, dovtedy, kým ľudia nebudú mať možnosť sa dať pretestovať. Minister obrany Jaroslav Naď povedal, že takýto postup budú riešiť v nedeľu operatívne.





24. Čo mám robiť, ak cez víkend pracujem a nemôžem ísť?

- Zamestnávateľ vám musí umožniť zúčastniť sa na testovaní.





25. Kam presne teda môžem ísť, ak neabsolvujem víkendové

testovanie?

- Bez negatívneho testu pre vás platí zákaz vychádzania. Medzi dovolené aktivity patrí nákup potravín, nevyhnutná návšteva lekára, tankovanie paliva či kočíkovanie dieťaťa, ale aj pohreb, prechádzka so psom do 100 metrov od domu, cesta s dieťaťom do materskej a do základnej školy.





26. Kto nemusí ísť na testovanie?

- Osoba, ktorej zdravotný stav to neumožňuje, alebo ak vám bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie. Taktiež autisti, osoby s imunologickou poruchou, onkologickí pacienti alebo ľudia v karanténe.