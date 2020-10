Prezidentka Čaputová vs. premiér Matovič: Vojna pre testovanie! Na koho stranu sa postavil politológ?

Len pár hodín pred spustením testovania sa rozhorela vojna. Vláda totiž nedokázala zohnať dostatok zdravotníkov, ktorí by boli ochotní ísť počas víkendu testovať ľudí.

Popoludní to bolo 72 % z celkového potrebného počtu. Prezidentka Zuzana Čaputová (47) tak otvorene vyzvala premiéra Igora Matoviča (47), aby prehodnotil zákaz vychádzania pre tých, ktorí sa z objektívnych dôvodov nedostanú na testy.

Očakáva sa totiž, že napriek mnohým apelom a navyšovaniu odmeny na vyše 700 € na víkend nebudú dostatočne zabezpečené odberné miesta zdravotníkmi.

Najväčšia a najrýchlejšie zorganizovaná operácia Slovenska krátko pred štartom zápasila s veľkými problémami. Mnohé samosprávy, ktoré robili na príprave najväčšiu časť práce, hlásili, že v odberných tímoch nie je dostatok zdravotníkov potrebných na vytieranie nosohltana pre testy na COVID-19. V praxi to znamenalo obrovskú neistotu kompetentných, či sa podarí otestovať všetkých ľudí, ktorí o to majú záujem.

Vláda totiž negatívnym výsledkom testu podmienila od pondelka uvoľnenie v zákaze vychádzania. Do celej situácie sa obula prezidentka ako vrchná veliteľka ozbrojených síl a do paláca v piatok predpoludním zavolala náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generála Zmeka, aby ju o operácii informoval. Čaputová následne prišla s jasným vyhlásením.

Prekážalo jej, že tak krátko pred spustením má štát pripravené dve tretiny odberných tímov na oba víkendové dni, a to preto, lebo chýba zdravotnícky personál. „Cieľ operácie, pretestovať celé obyvateľstvo Slovenska, je teda podľa ich slov nenaplniteľný. Z poskytnutých informácií je zrejmé, že v rámci celoplošného testovania nebude možné otestovať státisíce občanov, záujemcov o testovanie,“ prízvukovala prezidentka.

Apeluje na dobrovoľné testovanie

Matoviča preto požiadala, aby bolo testovanie realizované tam, kde budú zabezpečené odbery. Už dlhšie apeluje na zodpovedných, aby bolo testovanie dobrovoľné. Podľa platných nariadení však človek bez negatívneho testu nebude môcť ísť od pondelka napríklad do zamestnania.

„Zároveň žiadam ešte pred spustením testovania prehodnotiť podmienky zákazu vychádzania a netrestať následne ľudí, ktorí sa z objektívnych dôvodov na test nedostanú alebo ktorí z iných dôvodov na test nemôžu prísť. Nemôžeme pripustiť, aby státisíce občanov zostali pred testovaním v neistote. Žiadam teda zrušiť kategorizovanie občanov na tých, ktorí budú mať priepustku na slobodu, a tých druhých, pretože na nich nevyšlo. Takýto následok v aktuálnej situácii rozdeľuje spoločnosť, a to je to posledné, čo teraz potrebujeme,“ uzavrela prezidentka.

Matovič reaguje

Sám Matovič v piatok dopoludnia informoval, že plne obsadených bolo len 63 % z odberných tímov po Slovensku, popoludní sa to zvýšilo na 72 %. Na prezidentku reagoval len nepriamo v statuse na sociálnej sieti. „Niekto sa rozhodne v ťažkej chvíli nadbiehať názoru ľudí, ktorí si myslia, že majú právo nakaziť iných... Iní pomáhajú do poslednej chvíle, ako vedia. Lebo si uvedomujú, že poriadne zvládnuté celoplošné pretestovanie je spôsob, ako sa vyhnúť tvrdému lockdownu (milióny ľudí doma bez práce),“ povedal premiér. Vláda sa snažila zabezpečiť zdravotníkov zo zahraničia - z Rakúska 50 ľudí, z Maďarska 200 ľudí.

Celé sa to deje na pozadí toho, že Čaputovú premiér už na začiatku spustenia celoplošného testovania vynechal z informovania o celej operácii. Prezidentka to otvorene pomenovala za chybu. Premiér svoje rozhodnutie obhajoval utajením testovania, aby nám niekto nevyfúkol samotné antigénové testy, a Čaputovej vraj chcel dopriať počas toho víkendu, keď o operácii informoval, oddych.

V piatok ráno premiér hovoril, že sa zaoberajú práve otázkou, čo s ľuďmi, ktorých by prípadne neotestovali. „Predpokladám, že ak zdravotníci neprídu do odberných miest, budeme musieť nechať zatvorené obchody a prevádzky ďalší týždeň, dva, dovtedy, kým ľudia nebudú mať možnosť sa pretestovať,“ vyhlásil Matovič. Čo s ľuďmi, ktorí sa nestihnú otestovať, chcú prebrať v nedeľu. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček považuje vyhlásenie prezidentky Čaputovej za rozumné aj z toho dôvodu, že od velenia armády dostala informácie o nedostatočnom počte zdravotníckeho personálu na odberných miestach. Rybníček vyzval vládu na racionálne zhodnotenie situácie.

Bolo by to diskriminačné

Róbert Bános, advokát

- Ak vychádzam z nariadenia vlády, tak zákaz vychádzania (okrem iných výnimiek) sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku. Aktuálne teda iné výnimky (pre tých, ktorí sa nestihnú otestovať) nie sú dané a platí uvedený stav, že bez negatívneho testu platí zákaz vychádzania.

Predpokladám, že existenciu situácie, keď by sa niekto nestihol otestovať, nikto vopred nepredpokladal. Na túto situáciu však už reagovala aj prezidentka SR, ktorá vyzvala premiéra k prehodnoteniu podmienok zákazu vychádzania. Zastávam taktiež názor, že zákaz vychádzania, ktorý má platiť pre osobu, ktorá sa nestihla z dôvodov na strane štátu otestovať, by bol nerovnoprávny a diskriminačný.

Zdá sa, že Matovič to nechce hrotiť

Tomáš Koziak, politológ

- Dôležité je povedať, že prezidentka apriori nevystúpila proti tomu, že treba takýto typ testovania. Ona spor nehrotila. Takže testovanie je v poriadku, len problém je s logistickým zabezpečením a v tomto má prezidentka pravdu. Druhá vec je, akým spôsobom na to zareaguje vláda.

V podstate jej budú musieť dať za pravdu. Zatiaľ aj to Matovičovo vyjadrenie nebolo také, že by chcel hrotiť konflikt. Podľa mňa si uvedomuje, že testovanie nie je logisticky zabezpečené, čo aj sami priznali, a že asi by nemal ísť do otvoreného konfliktu s prezidentkou, pretože je ďaleko najpopulárnejšou političkou na Slovensku.