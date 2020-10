Misska Fabušová otvorene o vzťahu s Borisom Kollárom: Povedala, čo medzi nimi je!

Presne pred týždňom, v sobotu večer, mal predseda Národnej rady Boris Kollár (55) vážnu dopravnú autonehodu vo vládnej limuzíne. V nej sa však neviezol sám.

Okrem šoféra a ochrankára totiž s Kollárom na zadnom sedadle sedela aj bývalá finalistka Miss Universe Miroslava Fabušová (37). Celá posádka auta okrem šoféra utrpela vážnejšie zranenia a všetci boli prevezení do nemocníc. Kollár aj Fabušová sú tak v rukách lekárov. A hoci plavovláska tvrdí, že má s multioteckom naozaj pekný priateľský vzťah, po nehode sa o jeho zdravotný stav nezaujímala.

Boris Kollár mal v sobotu 24. októbra v bratislavských Podunajských Biskupiciach vážnu dopravnú nehodu. O tejto skutočnosti ako prvý informoval premiér Igor Matovič, ktorý dodal, že do vládnej limuzíny na križovatke narazilo ďalšie auto. Podľa prvých informácií sa v nej nachádzal iba predseda NR SR so svojou ochrankou a s vodičom. Onedlho sa však ukázalo, že Kollárovi robila spoločnosť vo vládnej limuzíne aj bývalá finalistka Miss Universe Miroslava Fabušová.

Tá spoločne s Borisom utrpela mnoho zranení. Kollára následne previezli do Nemocnice sv. Michala v centre Bratislavy a neskôr skončil na Kramároch. Tam zistili, že má zlomený druhý krčný stavec a liečiť sa bude niekoľko týždňov. Spomínaná kráska bola rovnako prevezená do nemocnice, kde je dodnes. A hoci táto nečakaná dvojica najprv nekonkretizovala, čo spolu robili v limuzíne, napokon sa modelka rozhodla prehovoriť.

„V sobotu ma bral Boris do lekárne, liečim sa na tetániu a lieky a vitamínové doplnky, ktoré užívam, v Dunajskej Lužnej, kde momentálne žijem, nemajú. Keďže sa vracal od syna z Mosta pri Bratislave cez Dunajskú Lužnú, tak ma po ceste zobral. To, že neskončím v lekárni, ale až v nemocnici, sme, žiaľ, nikto ani v najhoršom sne netušili,“ vysvetlila Fabušová pre Ženský web.

Čo sa pokazilo?

Miroslava sa netají tým, že sa s multioteckom stretáva už dlhšie. „Poznáme sa už dlhé roky. Je medzi nami kamarátstvo,“ priznala otvorene Novému Času plavovláska. Ako nám však neskôr potvrdila, o jeho zdravotnom stave po nehode nevie nič viac, ako len to, čo sa píše v médiách. „Nie, neviem, ako je na tom. Žiaľ, neboli sme odvtedy spolu v kontakte,“ dodala Fabušová, ktorá však predtým tvrdila, že majú medzi sebou naozaj dobrý vzťah.

Je preto prinajmenšom zvláštne, že misska Kollárovi neposlala ani len SMS s otázkou, ako sa mu po nehode, v ktorej skončili spoločne, darí. Čo sa medzi nimi teda mohlo po nehode stať, je naozaj otázne. Čudnú situáciu nám totiž kráska nechcela vysvetliť. „Nehnevajte sa, nebudem to komentovať,“ odpovedala na otázku, prečo sa s Borisom od nehody nespojila.

Stav sa jej zlepšuje

Fabušová, ktorá pri autonehode najprv skončila na JIS-ke, je vraj už z toho najhoršieho vonku. Hoci mala zlomených 7 rebier, kľúčnu kosť, krčný stavec a aj zápal pľúc, cíti sa vraj už oveľa lepšie. „Antibiotiká mi na pľúca zabrali. Teraz bojujem so zápalom katétra, ale to sú už maličkosti. Už chcem to cievkovanie z tela preč a budem sa snažiť byť silná a mobilizovať sa, aby som mohla vykonávať potrebu už sama,“ opísala nám svoj zdravotný stav Mirka.

Tá má však najväčšiu radosť z pokrokov, ktoré pomaly robí. „Skúsili ma už posadiť a postaviť sa pre RTG vyšetrenie v stoji. Pod silnými analgetikami som chvíľu stála na vlastných. Bol to úžasný pocit.“ Modelku by dokonca mali už v nedohľadnej dobe z nemocnice pustiť do domácej liečby. „Modlím sa každý deň a vnútorná sila mi naozaj veľmi pomáha. Mám pri sebe ale aj úžasných doktorov, ktorí ma aj s blízkymi a s fanúšikmi podporujú.“