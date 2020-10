Poslankyňa a lekárka Horváthová prehovorila do duše Slovákom: Vidí jedinú šancu, ako znížiť prenos koronavírusu

Cieľom víkendového celoplošného testovania Slovenska antigénovými testami je v priebehu dvoch dní stiahnuť čo najviac pozitívnych ľudí do domácej karantény a odbremeniť tak do budúcnosti zdravotnícky systém, ktorý už v súčasnosti pracuje na hranici možností.

V diskusii na TASR TV to povedala poslankyňa OĽANO Eva Horváthová. "Chcela by som sa prihovoriť zdravotníkom, viem, akú majú ťažkú situáciu a ako neraz pracujú na doraz v nemocnici, aby každý zvážil, či má ešte silu na to, aby prišiel testovať. A ak nájdu v sebe rezervy, aby prišli a pomohli," povedala poslankyňa, ktorá popri prednášaní na vysokej škole sama pracuje ako lekárka vo veľkom alergocentre vo Viedni. Ako dobrovoľníčka sa zúčastnila už na pilotnom testovaní v štyroch najpostihnutejších okresoch.

"Nakoniec, cieľom tejto aktivity je aj to, aby sme ich (zdravotníkov, pozn. TASR) odbremenili a nemali v budúcnosti tak veľa pacientov. Inak budeme musieť zavrieť krajinu. Treba sa prihlásiť cez formulár na stránke somzodpovedny.sk alebo korona.gov.sk. Keď môžu aj na jeden deň alebo na pol dňa, aj to pomôže," zdôraznila Horváthová.

Dodala, že ak chceme ochrániť ekonomiku pred úplným a prísnym lockdownom a zároveň bojovať za každý jeden ohrozený život, musíme robiť preventívne kroky, akým je napríklad aj víkendové testovanie. "V súčasnosti nemáme cielenú liečbu, máme niektoré lieky, ktoré možno podávať pacientom, ale ich účinnosť je veľmi diskutabilná," povedala.

"Nemala by sa z nás vytrácať ľudskosť. Hovoriť, že starší ľudia sú už vo vysokom veku a aj tak na niečo zomrú, že iní ľudia majú rizikové faktory, ako je napríklad nadváha alebo vysoký tlak... Kto už dnes nemá aspoň niektorý z rizikových faktorov?" pýta sa. "Je to absolútne nehumánne a neľudské ťahať debatu týmto smerom. Mňa osobne sa to veľmi dotýka. Každý ľudský život, ktorý zachránime, má svoju hodnotu," dodáva poslankyňa na margo internetových diskusií o tom, že COVID-19 zabíja v prevažnej miere už aj tak chronicky chorých ľudí a pacientov vo vyššom veku.

Ochorenie podľa nej môže prebiehať aj bezpríznakovo, ale šíri sa veľmi rýchlo a smrtnosť je relatívne vysoká. "Závažnosť tejto choroby je aj v tom, že ochorie veľké množstvo ľudí naraz a to zaťažuje zdravotnícky systém. Majú dýchacie ťažkosti, musia byť hospitalizovaní a starostlivosť o pacienta, ktorý potrebuje pľúcnu ventiláciu, je veľmi náročná. Choroba je veľmi nákazlivá, nakazí sa aj množstvo nemocničného personálu a nemocnice už dnes idú vyslovene na doraz," upozorňuje Horváthová.

Na margo vlastnej skúsenosti z pilotného testovania poznamenala, že ľudia, samosprávy aj armáda k nemu pristupovali zodpovedne. "Doobeda sme mali pomerne veľký nápor a bolo to náročné. Vážim si všetkých lekárov aj sestry, zdravotníckych pracovníkov a študentov, ktorí sa dobrovoľne prihlásili. Je to náročné, ale dá sa to zvládnuť. Mňa tá práca napĺňala," povedala Horváthová s tým, že problémy riešili priebežne tak, ako vznikali.

"Situácia sa veľmi odlišuje od toho, čo bolo na jar, keď denne pribúdalo okolo 100 pozitívnych ľudí. Akékoľvek odťaženie zdravotníckeho systému a izolácia pozitívne testovaných ľudí určite pomôže. Je to naša jediná šanca, ako znížiť prenos medzi ľuďmi," uzavrela Horváthová.